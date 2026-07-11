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Ο αστυνομικός φέρεται να εκμεταλλεύτηκε αναρρωτική άδεια για να παρέχει υπηρεσίες προστασίας και να διακινεί απαγορευμένες ουσίες στο δικό του πελατολόγιο.

Η εγκληματική οργάνωση εισήγαγε τα σκευάσματα από το εξωτερικό και τα διέθετε σε αγοραστές μέσω προσωπικών συναντήσεων ή ταχυδρομικών αποστολών.

Οι αρχές συνέλαβαν τρία μέλη του κυκλώματος και σχημάτισαν δικογραφία για έντεκα ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί και ένας γιατρός.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν παράνομα σκευάσματα, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι προσεγγίζει το ποσό των 500.000 ευρώ.

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Μία ανώνυμη καταγγελία αποκάλυψε τη δράση του αστυνομικού bodybuilder που συνελήφθη από στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για παράνομη διακίνηση αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του 35χρονου αρχιφύλακα ξεκίνησε έπειτα από μία καταγγελία στην οποία αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι ο αστυνομικός εργάζεται παρέχοντας προστασία σε επιχειρηματίες στη Μύκονο όπου βρίσκεται με αναρρωτική άδεια την οποία έχει λάβει ψευδώς και ότι ακόμη διακινεί βαριά αναβολικά κάνοντας και ο ίδιος χρήση αυτών.

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Επιπλέον ο άγνωστος καταγγέλλων ανέφερε ότι η σύντροφος του αστυνομικού φημολογείται ότι ασχολείται με τη διακίνηση κοκαΐνης και ότι ο αστυνομικός της γνωρίζει πελάτες με μεγάλη οικονομική ευχέρεια.

Η πολύμηνη έρευνα των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι η ομάδα δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, έχοντας στήσει μια κερδοφόρα «επιχείρηση» εισαγωγής και διακίνησης ουσιών που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, η αρχή γινόταν με την εισαγωγή των αναβολικών και των φαρμάκων από το εξωτερικό – δουλειά που είχε αναλάβει ένας αλλοδαπός συνεργάτης της οργάνωσης (υπάρχει αναφορά ότι παρασκευάζονταν σε εργαστήριο που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους).

Στη συνέχεια από κοινού με έτερο μέλος της οργάνωσης διαχειρίζονταν τους αποθηκευτικούς χώρους φύλαξης των απαγορευμένων ουσιών και στη συνέχεια τα διέθεταν προς πώληση σε δίκτυο ενδιαφερόμενων αγοραστών – πελατών είτε απευθείας είτε προμηθεύοντας τον εμπλεκόμενο αρχιφύλακα ο οποίος είχε δημιουργήσει δικό του δίκτυο αγοραστών από κοινού με τη σύντροφό του.

Τα στοιχεία «έδειξαν» ότι ο αρχιφύλακας bodybuilder, μαζί με την σύντροφο του, γνωστοποιούσαν σε ενδιαφερόμενους αγοραστές τη δυνατότητα της ομάδας να προμηθεύεται και να χορηγεί τις ανωτέρω ουσίες, τις τιμές πώλησης και διαδικασίες λήψης και κατανάλωσης, λάμβαναν απευθείας χρηματικά ποσά και διαχειρίζονταν μαζί τα έσοδα από τις παράνομες ενέργειες τους.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνταν είτε με προσωπικές συναντήσεις είτε μέσω ταχυδρομικών αποστολών, ενώ οι πληρωμές γίνονταν με τραπεζικές καταθέσεις ή μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογώνμεταφοράς χρημάτων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, ενώ ο αλλοδαπός συνεργάτης αναζητείται στο εξωτερικό. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη 11 ατόμωνγια επιμέρους αξιόποινες πράξεις εκτός του πλαισίου δράσης της εγκληματικής οργάνωσης. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο ακόμη αστυνομικοί και ιατρός δημόσιου νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν αναβολικά και φαρμακευτικά σκευάσματα η αξία των οποίων εκτιμάται ότι αγγίζει τις 500.000 ευρώ.