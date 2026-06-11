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Κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωσαν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που πέρασαν χειροπέδες σε 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και στον φερόμενο ως αρχηγό.

Όπως προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, τα μέλη του κυκλώματος, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε συμμορία, δρώντας με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

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Ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος φέρεται 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, κατ’ εντολή του οποίου πραγματοποιούνταν η παραγωγή και αποστολή των παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων.Για το λόγο αυτό, σε υπόγειο χώρο του φαρμακείου του, είχε εγκαταστήσει πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό παραγωγής φαρμάκων, χωρίς να διαθέτει σχετική άδεια από τον Ε.Ο.Φ. και χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή στείρου φαρμακευτικού προϊόντος, βάσει των Κανόνων Καλής Παραγωγής.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι:

· η παραγωγή των προϊόντων πραγματοποιούνταν από -10- μέλη του κυκλώματος που εργάζονταν στο εργαστήριο (π.χ. βιολόγοι).

· τα παραγόμενα σκευάσματα αποστέλλονταν στους τελικούς αποδέκτες μέσω του φαρμακείου ή διοχετεύονταν στη χονδρική προς συσκευασία και περαιτέρω διάθεση σε εταιρεία ιδιοκτησίας26χρονου αλλοδαπού, η οποία δεν διέθετε σχετική άδεια,

· η προώθηση των φαρμακευτικών σκευασμάτωνπραγματοποιούνταν μέσω ιστοσελίδων,με την παράδοσή τους να γίνεται δια ζώσης ή μέσω αποστολής δεμάτων, ενώ στα στοιχεία αποστολής δηλώνονταν ως συμπληρώματα διατροφής ή άλλα προϊόντα ευεξίας,

· μεταξύ των φαρμάκων περιλαμβάνονταν και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για αδυνάτισμα, καταπολέμηση της στυτικής δυσλειτουργίας, καθώς και φαρμακοδιέγερση (ουσίες ντόπινγκ).

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Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, διαπιστώθηκε η χρήση ουσίας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό στάδιο,σε άλλες οι πρώτες ύλες ήταν αμφιβόλου προελεύσεως, ενώ μεταξύ των έτοιμων προς διάθεση προϊόντων εντοπίστηκαν και πλαστά σκευάσματα επώνυμης εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα ανωτέρω προϊόντα κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκανσε οικία, φαρμακείο και εταιρεία συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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· -40.856- τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

· -13 κιλά- πρώτης ύλης,

· έτοιμα προς αποστολή δέματα,

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· -47.320- ευρώ,

· πλήθος υλικού συσκευασίας (φιαλίδια, καπάκια, ετικέτες),

· ιδιόχειρες σημειώσεις,κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής.

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Από τη μέχρι τώρα έρευνα,προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από -15.000- αποστολές στην Ελλάδα και σε -90- χώρες του εξωτερικού, με την αξία των κατασχεθέντων προϊόντων να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις -600.000- ευρώ και τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα ότι ξεπερνούν το -1.000.000- ευρώ.

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