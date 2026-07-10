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Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν τρία άτομα, ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεία αστυνομικός, ενώ αναζητείται ένα επιπλέον μέλος στο εξωτερικό.

Οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφία για έντεκα ακόμη πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων δύο αστυνομικών και ενός γιατρού δημόσιου νοσοκομείου, για τη συμμετοχή τους στην υπόθεση.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν χιλιάδες δισκία και φιαλίδια αναβολικών ουσιών, οπλισμός, χειροβομβίδες, καθώς και μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων εκτιμάται πως αγγίζει το ποσό των 500.000 ευρώ.

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένο δίκτυο διακίνησης αναβολικών και απαγορευμένων σκευασμάτων ντόπινγκ, με τις Αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να ερευνούν τον ρόλο ατόμων από τον χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας και της Υγείας.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας έβαλε στο στόχαστρο εγκληματική ομάδα με διεθνείς επαφές, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση ουσιών που χρησιμοποιούνται για ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης.

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Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία αστυνομικός, ενώ ένα ακόμη μέλος της ομάδας αναζητείται στο εξωτερικό.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 11 ακόμη προσώπων για επιμέρους αδικήματα. Στην υπόθεση περιλαμβάνονται δύο ακόμη αστυνομικοί και γιατρός δημόσιου νοσοκομείου, οι οποίοι ελέγχονται για τη συμμετοχή τους σε παράνομες δραστηριότητες.

Η δράση του κυκλώματος και ο τρόπος λειτουργίας του

Η έρευνα για την εξάρθρωση του δικτύου ξεκίνησε μετά από καταγγελία και κράτησε αρκετούς μήνες, με τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. να χαρτογραφούν τη δράση της ομάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά του τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, οργανώνοντας ένα δίκτυο εισαγωγής και διακίνησης απαγορευμένων ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Το αλλοδαπό μέλος της οργάνωσης φέρεται να αναλάμβανε την εισαγωγή των ουσιών από το εξωτερικό, ενώ μαζί με συνεργό του διαχειρίζονταν τους χώρους αποθήκευσης.

Στη συνέχεια, τα σκευάσματα διατίθεντο σε πελάτες είτε απευθείας είτε μέσω του αστυνομικού που συμμετείχε στην ομάδα και της συνεργού του. Οι τελευταίοι φέρεται να είχαν δημιουργήσει δικό τους πελατολόγιο, αναλάμβαναν τις πωλήσεις, έδιναν οδηγίες χρήσης και διαχειρίζονταν τα παράνομα κέρδη.

Οι συναλλαγές γίνονταν με συναντήσεις, αποστολές δεμάτων και ηλεκτρονικές πληρωμές. Μετά από διεθνή επιχείρηση κατά των παραποιημένων φαρμάκων, το κύκλωμα ενίσχυσε τα μέτρα προφύλαξης, χωρίς όμως να διακόψει τη δράση του.

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Πηγή: ΕΛΑΣ

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

111.720 δισκία αναβολικών ουσιών,

7.985 φιαλίδια αναβολικών,

8.346 φιαλίδια βακτηριοστατικού νερού για την παρασκευή ενέσιμων σκευασμάτων,

συσκευή εκτόξευσης ειδικού τύπου (όπλο),

10 αβολίδωτα φυσίγγια,

τέσσερις χειροβομβίδες κρότου-λάμψης,

τρεις χειροβομβίδες καπνού τύπου CS,

μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Η αξία των κατασχεθέντων αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων εκτιμάται ότι αγγίζει τις 500.000 ευρώ.

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