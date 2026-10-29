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Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε το Paradox Museum, ενώ παράλληλα διατηρεί την επαφή με το κοινό της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τις προτάσεις που έχει δεχτεί για την επιστροφή της στην τηλεόραση μετά την αποχώρησή της από το MEGA, παραμένει αρνητική.

Η ίδια δηλώνει κολακευμένη από το ενδιαφέρον που δείχνει το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης για το επαγγελματικό της μέλλον.

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Στο Λονδίνο ταξίδεψε η Ελένη Μενεγάkη με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο την κόρη τους Μαρίνα και τον γιο της, Άγγελο Λάτσιο προκειμένου να συναντηθεί με τις δύο της κόρες, Λάουρα και Βαλέρια Λάτσιου που σπουδάζουν στη Μεγάλη Βρετανία ώστε να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλιά της.

Η Ελένη Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο και τα τρία παιδιά που απέκτησε με τον Γιάννη Λάτσιο, Άγγελο, Λάουρα και Βαλέρια.

«Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους την μοιράζομαι! Η οικογένειά μου Χρόνια μου πολλά» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της από το ταξίδι της στη βρετανική πρωτεύουσα.

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Ο Μάκης Παντζόπουλος με την 11χρονη κόρη του Μαρίνα.

Ελένη Μενεγάκη: Ο δισταγμός της να επιστρέψει στην τηλεόραση

Παρά το γεγονός ότι μετά το τέλος της συνεργασίας της με το MEGA, η ιδιοκτησία του ΑΝΤ1 της έχει προτείνει ήδη φορές να επιστρέψει τηλεοπτικά, εκείνη έχει απαντήσει αρνητικά, όπως έχει απορρίψει και κάθε πρόταση που της έχει γίνει για συνεντεύξεις και φωτογραφήσεις.

Ταυτόχρονα όμως φροντίζει να να κρατάει επαφή με το κοινό της μέσα από το Instagram της, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει κολακευμένη από την αγάπη που δέχεται και το ενδιαφέρον του κόσμου -αλλά και των Μέσων- σχετικά με το επαγγελματικό της μέλλον.

«Χώρος στην τηλεόραση υπάρχει για όλους!» είχε πει σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της στην Ελεονώρα Μελέτη το 2021. «Μην κοιτάμε μόνο πώς θα βγάλουμε την κακιούλα, την ίντριγκα, ας περάσουμε καλά! Δεν θέλω να ρίξω κάτι αρνητικό ή θετικό πάνω σε κάποιους.

Ας μην πιστεύει κανείς ότι αν φύγει κάποιος από την τηλεόραση, επειδή έχουμε πέσει όλοι πάνω του, ξαφνικά κάτι θα γίνει. Γιατί πρέπει να είμαστε αρνητικοί και όχι θετικοί; Ο καθένας κάνει τη δική του δουλειά, έχει τη δική του προσωπικότητα και αν το χαίρεται αυτό που κάνει θα πάει και καλά» κατέληγε η παντοτινή «βασίλισσα» της πρωινής ζώνης, Ελένη Μενεγάκη.

Η Ελένη Μενεγάκη επισκέφτηκε το Paradox Museum του Λονδίνου στο οποίο συνιδιοκτήτες είναι ο Σάκης Τανιμανίδης με τον κουμπάρο του, Μίλτο Καμπουρίδη. Ο πρώτος μάλιστα ήταν ο πρώτος που σχολίασε την άναρτησή της με εκείνη να του στέλνει μία κόκκινη καρδιά.