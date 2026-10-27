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Η απόφαση αφορά περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, η Μαγνησία, οι Βόρειες Σποράδες, η Χαλκίδα, το Αλιβέρι-Κύμη και ο Άγιος Δημήτριος Αττικής.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, γεγονός που οδήγησε την Πολιτική Προστασία σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και ενεργοποίηση του επιπέδου «Red Code».

Παρά την ακύρωση των παρελάσεων, οι υπόλοιπες προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις, όπως οι δοξολογίες και οι καταθέσεις στεφάνων, θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα.

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Στην ακύρωση των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου προχωρούν δήμοι και αρμόδιες αρχές σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, λόγω των δυσμενών μετεωρολογικών προβλέψεων και του κινδύνου εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για ισχυρό κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες, με βροχές και καταιγίδες να αναμένεται να επηρεάσουν πολλές περιοχές της χώρας.

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Μέχρι στιγμής, έχει ανακοινωθεί ότι δεν θα πραγματοποιηθούν μαθητικές παρελάσεις στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, στη Μαγνησία, στις Βόρειες Σποράδες, στη Χαλκίδα, στην περιοχή Αλιβερίου-Κύμης, καθώς και στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Η ανακοίνωση του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Τη ματαίωση των προγραμματισμένων μαθητικών παρελάσεων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες ανακοίνωσε ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, επικαλούμενος το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ και την κατάσταση κόκκινου συναγερμού στην οποία έχει τεθεί η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου, οι υπόλοιπες προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο θα διεξαχθούν κανονικά. Συγκεκριμένα, οι δοξολογίες, οι επιμνημόσυνες δεήσεις και οι καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Ακυρώνονται οι παρελάσεις στις Κυκλάδες

Η απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να τεθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» επηρέασε τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, εξαιτίας του κινδύνου πλημμυρών.

Ειδικότερα, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων αποφάσισε να μην πραγματοποιηθεί το τμήμα των εορτασμών που αφορά τις παρελάσεις μαθητών, συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων την 28η Οκτωβρίου. Η απόφαση ελήφθη λόγω της σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

Αττική: Χωρίς παρέλαση ο Άγιος Δημήτριος

Την ακύρωση της παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ανακοίνωσε και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, επικαλούμενος τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αναμένονται στην Αττική.

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Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο δήμος επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την προγραμματισμένη παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί το επίπεδο κινητοποίησης «Red Code».

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