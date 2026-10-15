Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολλές περιοχές της χώρας αντιμετώπισαν έντονα καιρικά φαινόμενα τα τελευταία εικοσιτετράωρα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και προβλήματα στις υποδομές.

Στη Ρόδο, η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα να παρασυρθούν αυτοκίνητα στη θάλασσα και να εντοπιστεί ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, απέδωσε την τρωτότητα των δικτύων στο παλαιό οδικό δίκτυο και στην ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών.

Η κλιματική κρίση και το φαινόμενο Ελ Νίνιο οδηγούν σε συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αρχές τονίζουν ότι οι προειδοποιήσεις του 112 πρέπει να τηρούνται πιστά, καθώς η ακριβής πρόβλεψη της βροχής σε τοπικό επίπεδο παραμένει αδύνατη.

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Κρήτη, Ρόδος, Εύβοια, Σαντορίνη και άλλες περιοχές βρέθηκαν τα τελευταία 24ωρα αντιμέτωπες με έντονα φαινόμενα που προκάλεσε η κακοκαιρία. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και ο Κηφισός φούσκωσε επικίνδυνα. Οι εικόνες από τα social media προκαλούν ανησυχία και εγείρουν σε κάθε πολίτη ένα εύλογο ερώτημα, που μεταφέρει ο Αντώνης Φουρλής στον πρόεδρο του ΟΑΣΠ και ομότιμο καθηγητή στο ΕΚΠΑ: αν συμβεί στη δική μου γειτονιά, θα αντέξουν ο δρόμος, τα δίκτυα, το σπίτι μου;

Το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει και την Ρόδο, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στην θάλασσα στην περιοχή Στεγνά στον Αρχάγγελο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ανδρας ενοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 (ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ/EUROKINISSI)

Τρωτότητα υποδομών: Γιατί δρόμοι και δίκτυα δεν αντέχουν τα ακραία φαινόμενα

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Απαντώντας στη HuffPost, ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας εξηγεί ότι τα φαινόμενα δεν είναι πρωτόγνωρα για την εποχή, αλλά ο κίνδυνος αυξάνεται. Μιλά για «μωσαϊκό» υποδομών με διαφορετική τρωτότητα, από δίκτυα και δρόμους που χτίστηκαν πριν από 50 και 70 χρόνια μέχρι σύγχρονα έργα, και τονίζει ότι η αποκατάσταση των ζημιών πρέπει να γίνει με στόχο μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Κλιματική κρίση και Ελ Νίνιο: Θα είναι πιο δύσκολος ο χειμώνας;

Στο ερώτημα αν περιμένουμε δύσκολο χειμώνα, ο κ. Λέκκας δεν δίνει πρόβλεψη για τη φετινή περίοδο. Σημειώνει όμως ότι η γενική εικόνα με την κλιματική κρίση είναι προς πιο έντονα, πιο συχνά και εκτεταμένα φαινόμενα, και ότι φέτος το Ελ Νίνιο επιτείνει την κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει και την Ρόδο, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στην θάλασσα στην περιοχή Στεγνά στον Αρχάγγελο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ανδρας ενοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 (ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ/EUROKINISSI)

112: Γιατί δεν μπορεί να προβλέψει τη βροχή στην γειτονιά μου;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τοποθέτησή του για το 112. Εξηγεί γιατί η προειδοποίηση αφορά ευρύτερες περιοχές και όχι μεμονωμένες περιπτώσεις, γιατί «κανένας δεν μπορεί να προβλέψει πόση βροχή θα πέσει στο τετράγωνο του καθενός», και τονίζει ότι η απάντηση σε όσους παραπονούνται ότι «το 112 χτύπησε και δεν έβρεξε» είναι, ότι οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται. Η συμβουλή του προς κάθε πολίτη: να μην υποτιμάμε τον κίνδυνο και να μην πιστεύουμε ότι «σε εμάς δεν μπορεί να συμβεί».