Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Πολλές περιοχές της χώρας αντιμετώπισαν έντονα καιρικά φαινόμενα τα τελευταία εικοσιτετράωρα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και προβλήματα στις υποδομές.
- Στη Ρόδο, η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα να παρασυρθούν αυτοκίνητα στη θάλασσα και να εντοπιστεί ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.
- Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, απέδωσε την τρωτότητα των δικτύων στο παλαιό οδικό δίκτυο και στην ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών.
- Η κλιματική κρίση και το φαινόμενο Ελ Νίνιο οδηγούν σε συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο.
- Οι αρχές τονίζουν ότι οι προειδοποιήσεις του 112 πρέπει να τηρούνται πιστά, καθώς η ακριβής πρόβλεψη της βροχής σε τοπικό επίπεδο παραμένει αδύνατη.
Κρήτη, Ρόδος, Εύβοια, Σαντορίνη και άλλες περιοχές βρέθηκαν τα τελευταία 24ωρα αντιμέτωπες με έντονα φαινόμενα που προκάλεσε η κακοκαιρία. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και ο Κηφισός φούσκωσε επικίνδυνα. Οι εικόνες από τα social media προκαλούν ανησυχία και εγείρουν σε κάθε πολίτη ένα εύλογο ερώτημα, που μεταφέρει ο Αντώνης Φουρλής στον πρόεδρο του ΟΑΣΠ και ομότιμο καθηγητή στο ΕΚΠΑ: αν συμβεί στη δική μου γειτονιά, θα αντέξουν ο δρόμος, τα δίκτυα, το σπίτι μου;
Τρωτότητα υποδομών: Γιατί δρόμοι και δίκτυα δεν αντέχουν τα ακραία φαινόμενα
Απαντώντας στη HuffPost, ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας εξηγεί ότι τα φαινόμενα δεν είναι πρωτόγνωρα για την εποχή, αλλά ο κίνδυνος αυξάνεται. Μιλά για «μωσαϊκό» υποδομών με διαφορετική τρωτότητα, από δίκτυα και δρόμους που χτίστηκαν πριν από 50 και 70 χρόνια μέχρι σύγχρονα έργα, και τονίζει ότι η αποκατάσταση των ζημιών πρέπει να γίνει με στόχο μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
Κλιματική κρίση και Ελ Νίνιο: Θα είναι πιο δύσκολος ο χειμώνας;
Στο ερώτημα αν περιμένουμε δύσκολο χειμώνα, ο κ. Λέκκας δεν δίνει πρόβλεψη για τη φετινή περίοδο. Σημειώνει όμως ότι η γενική εικόνα με την κλιματική κρίση είναι προς πιο έντονα, πιο συχνά και εκτεταμένα φαινόμενα, και ότι φέτος το Ελ Νίνιο επιτείνει την κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο.
112: Γιατί δεν μπορεί να προβλέψει τη βροχή στην γειτονιά μου;
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τοποθέτησή του για το 112. Εξηγεί γιατί η προειδοποίηση αφορά ευρύτερες περιοχές και όχι μεμονωμένες περιπτώσεις, γιατί «κανένας δεν μπορεί να προβλέψει πόση βροχή θα πέσει στο τετράγωνο του καθενός», και τονίζει ότι η απάντηση σε όσους παραπονούνται ότι «το 112 χτύπησε και δεν έβρεξε» είναι, ότι οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται. Η συμβουλή του προς κάθε πολίτη: να μην υποτιμάμε τον κίνδυνο και να μην πιστεύουμε ότι «σε εμάς δεν μπορεί να συμβεί».