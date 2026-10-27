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Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Εύβοια, καθώς η επικείμενη κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει την περιοχή ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές της Πολιτικής Προστασίας.

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, μήνυμα από το 112 έλαβαν στα κινητά τους οι κάτοικοι του νησιού. Με την επείγουσα ειδοποίηση, οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

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Σύμφωνα με την προειδοποίηση, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, κατά την οποία γιορτάζεται η εθνική επέτειος.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Rainfalls and thunderstorms, locally strong, will occur in the Regional Unit of #Evia throught Wednesday 28/10 ‼️ Limit your movements to the absolutely necessary ‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/NWdFCf1eQN @pyrosvestiki @hellenicpolice October 27, 2026

«Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 28/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ήταν το μήνυμα του 112.