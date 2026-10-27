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Ο φυσικός μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας, συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μιλώντας στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ, προβλέπει σημαντική επιδείνωση του καιρού από σήμερα Τρίτη, με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι περιοχές υψηλού κινδύνου

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Εύβοια και Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, με μεγάλες ποσότητες βροχής. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στο Αιγαίο, στην Αττική, στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο. Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Τι θα γίνει στις παρελάσεις

Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές ασθενείς βροχές ακόμη και την ώρα της στρατιωτικής παρέλασης. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν περίπου το μεσημέρι της Τετάρτης, πριν επανέλθουν το βράδυ.

Έρχεται νέα κακοκαιρία

Μετά από σχετική ανάπαυλα Πέμπτη και Παρασκευή, αναμένονται νέες βροχές το Σαββατοκύριακο. Ο Στρατής Βουγιούκας επισημαίνει ότι την επόμενη εβδομάδα ενδέχεται να επικρατήσουν εντονότερες, χειμερινές συνθήκες, με πτώση της θερμοκρασίας.