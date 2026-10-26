Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Οι έντονες καιρικές συνθήκες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως την ανατολική χώρα, με κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τις προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις.

Σε περίπτωση εκδήλωσης καταιγίδας, οι πολίτες οφείλουν να αποφεύγουν πλημμυρισμένους δρόμους και υπαίθριους χώρους που δεν παρέχουν ασφαλή προστασία.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο που είχε εκδώσει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενδεχομένως με τοπικές χαλαζοπτώσεις, αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως την ανατολική χώρα τουλάχιστον έως την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου.

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Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο

Για σήμερα Δευτέρα, κόκκινη προειδοποίηση ισχύει στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ. Για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η ΕΜΥ εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση για τη Μαγνησία και τη Λάρισα έως αργά τη νύχτα, για τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ, καθώς και για τα Δωδεκάνησα.

Αττική και παρελάσεις

Στην Αττική προβλέπονται ισχυρά φαινόμενα από το βράδυ της Δευτέρας και έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Νέα επιδείνωση προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης έως το μεσημέρι, διάστημα που συμπίπτει με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και παρελάσεις. Η προειδοποίηση δεν συνεπάγεται αυτομάτως ακύρωση: οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές ανά περιοχή.

Η εικόνα σε όλη τη χώρα

Τη Δευτέρα πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τη Μαγνησία και τη Λάρισα έως το βράδυ, τις Σποράδες και την Εύβοια, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία έως αργά το απόγευμα, την Αττική από το βράδυ και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Την Τρίτη αναμένονται ισχυρά φαινόμενα σε Σποράδες και Εύβοια έως το μεσημέρι και ξανά το βράδυ, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι, στη Θεσσαλία από το βράδυ και στην ανατολική Στερεά αργά τη νύχτα.

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Την Τετάρτη, πέρα από τις περιοχές με κόκκινη προειδοποίηση, πορτοκαλί ισχύει για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία κατά διαστήματα, καθώς και την Αττική έως το μεσημέρι. Για τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Μακεδονία, τη Θράκη, τη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, το συγκεκριμένο έκτακτο δελτίο δεν προβλέπει αντίστοιχη χρωματική προειδοποίηση· αυτό δεν ισοδυναμεί με εγγύηση καλού καιρού στις τοπικές παρελάσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Όσοι πρόκειται να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν σε παρελάσεις καλούνται να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της ΕΜΥ, των δήμων και της Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγονται οι πλημμυρισμένοι δρόμοι, οι υπόγειες διαβάσεις και οι υπαίθριοι χώροι χωρίς ασφαλή προστασία.

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Πηγές: ΕΜΥ 11:45.

Η πρόγνωση μπορεί να επικαιροποιηθεί.

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