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Βαρύ πένθος για τον Δημήτρη Πιατά, καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Λέλα, με την οποία είχε δημιουργήσει την οικογένειά του.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Γιάννης Βούρος το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, από τη σκηνή του θεάτρου Χορν, μετά την ολοκλήρωση της παράστασης «Μάρτυρας Κατηγορίας», στην οποία οι δύο ηθοποιοί συμπρωταγωνιστούν.

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Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Δημήτρης Πιατάς επέλεξε να ανέβει κανονικά στη σκηνή και να συμμετάσχει στην παράσταση, παρά τη μεγάλη προσωπική απώλεια.

Η συγκινητική ανακοίνωση του Γιάννη Βούρου

Απευθυνόμενος στους θεατές, ο Γιάννης Βούρος θέλησε αρχικά να μιλήσει για μια πλευρά της ζωής των ηθοποιών που συχνά παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει. Οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, με εμφανή συγκίνηση, ανακοίνωσε την απώλεια της συζύγου του συναδέλφου του, εξηγώντας στους παρευρισκομένους τη δύσκολη απόφαση που είχε πάρει ο Δημήτρης Πιατάς.

«Θέλω να σας πω κάτι που συνέβη και μας συγκλόνισε όλους σήμερα. Πέθανε η αγαπημένη γυναίκα του Δημήτρη Πιατά. Όλοι του είπαμε ότι πρέπει να αναβάλει την παράσταση, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στη σκηνή, σεβόμενος όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν λόγια», είπε ο Γιάννης Βούρος.