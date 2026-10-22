Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε μία από τις τελευταίες επίσημες εμφανίσεις της ως πρέσβης των ΗΠΑ.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να αναχωρήσει σύντομα για τη Φλόριντα, εγκαταλείποντας την πρεσβευτική κατοικία έως το τέλος του μηνός.

Η ίδια διατηρεί χαμηλούς τόνους στο Τζέφερσον Χάουζ, περιορίζοντας τις δημόσιες εμφανίσεις της εν μέσω αυξημένου ενδιαφέροντος από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ξένα δημοσιογραφικά πρακτορεία έχουν επιστρατεύσει φωτογράφους για να την απαθανατίσουν, ενώ ορισμένοι γνωστοί κύκλοι επιδιώκουν να αποστασιοποιηθούν από το πρόσωπό της.

Παρά τις τρέχουσες εξελίξεις, το περιβάλλον της δηλώνει πως σχεδιάζει να επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές το 2027.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Παρά τα σενάρια των τελευταίων ημερών που ανέφεραν ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι να κοπάσει ο θόρυβος που έχει ξεσπάσει εναντίον της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αλήθεια είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ταξιδέψει στη Φλόριντα- εξάλλουν είχε ήδη γίνει γνωστό ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψει την πρεσβευτική κατοικία μέχρι το τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της 57χρονης πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας, η ίδια πλέον έχει υιοθετήσει μια αρκετή ψύχραιμη στάση και μελετάει προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις της. Όλες αυτές τις μέρες εξάλλου δεν έχει βγει σχεδόν καθόλου από το Τζέφερσον Χάουζ και φροντίζει να καλεί εκεί τους φίλους που έκανε τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα και συνεχίζουν να τη στηρίζουν διακριτικά. Σε ένα από αυτά τα καλέσματα, μάλιστα η ίδια φέρεται να είπε ότι έχει πέσει θύμα μιας καλοστημένης πλεκτάνης προκειμένου να την απομακρύνουν από τα καθήκοντά της.

Advertisement

Advertisement

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Με το όνομά της να πρωταγωνιστεί στη διεθνή επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, μεγάλα φωτογραφικά πρακτορεία από την Αμερική και την Ευρώπη έχουν επιστρατεύσει Έλληνες παπαράτσι πληρώνοντας μεγάλα ποσά σε όποιον φωτογράφο καταφέρει να την απαθανατίσει. Μια αποστολή που είναι αρκετά δύσκολη καθώς η ίδια η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιθυμεί να κρατήσει αυτό το διάστημα ένα πολύ χαμηλό προφίλ, σε αντίθεση με τη λαμπερή ζωή που δεν δίσταζε να προβάλλει στα προσωπικά της social media όλους αυτούς τους μήνες.

Η είσοδος του, καλά φυλασσόμενου, Τζέφερσον Χάουζ στο Κολωνάκι.

Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες αρκετοί γνωστοί Έλληνες έχουν δεχτεί κλήσεις από ξένα δημοσιογραφικά Μέσα ώστε να μιλήσουν δημόσια ή να διοχετεύσουν πληροφορίες γύρω από τη ζωή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα, την ίδια ίδια στιγμή που δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αποτελεί πλέον persona non grata για τον πρόεδρο Τραμπ που θέλει να φτάσεις στις ενδιάμεσες εκλογές χωρίς καμία «σκιά».

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Θα επιστρέψει για διακοπές στην Ελλάδα

Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σκοπεύει να έρθει ξανά στη χώρα που την υποδέχτηκε σαν σταρ του Χόλιγουντ για τις καλοκαιρινές της διακοπές το 2027 μαζί με τον 20χρονο γιο της ο οποίος φοιτά στο πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Την ίδια στιγμή κάποιοι άνθρωποι που απολάμβαναν να κυκλοφορούν και να φωτογραφίζονται μαζί της στην Αθήνα φρόντισαν να κατεβάσουν από το Instagram τους κοινές τους φωτογραφίες…