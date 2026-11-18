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Οι κατηγορίες εστιάζουν σε συναλλαγές με δωρητές για την εξασφάλιση κυβερνητικής πρόσβασης, καθώς και σε αμφιλεγόμενες σχέσεις με επιχειρηματίες κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Η έρευνα εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο διερεύνησης δώδεκα προσώπων του περιβάλλοντος Τραμπ, με τους βουλευτές να ζητούν τη διατήρηση εγγράφων και επικοινωνιών για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Οι Δημοκρατικοί διευκρινίζουν ότι οι αναφερόμενες υποθέσεις αποτελούν υπό διερεύνηση ισχυρισμούς και όχι διαπιστωμένες παρανομίες, ενώ οι εμπλεκόμενοι καλούνται να παραδώσουν στοιχεία για τις καταγγελίες.

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Στο επίκεντρο έρευνας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, για καταγγελίες που αφορούν οικονομικές συναλλαγές, σχέσεις με Έλληνες επιχειρηματίες και πιθανή αξιοποίηση της διπλωματικής της θέσης για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Η υπόθεση περιλαμβάνεται σε ευρύτερη έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης, η οποία αφορά συνολικά 12 επιστολές που απέστειλαν οι Δημοκρατικοί σε πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ.

Τις επιστολές υπέγραψε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, ζητώντας από τους παραλήπτες να διατηρήσουν όλα τα έγγραφα και τις επικοινωνίες που σχετίζονται με τις καταγγελίες σε βάρος τους, αναφέρει το CBS News.

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Μεταξύ των προσώπων που έλαβαν σχετική επιστολή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Έρικ Τραμπ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η επιστολή περιλαμβάνει αναφορές σε αίτημα καταβολής 100.000 δολαρίων από δωρητή των Ρεπουμπλικανών, με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά και σε καταγγελίες που συνδέονται με τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα.

Οι Δημοκρατικοί διευκρινίζουν ότι πρόκειται για ισχυρισμούς που βρίσκονται υπό διερεύνηση και όχι για διαπιστωμένες παρανομίες.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η καταγγελία για τα 100.000 δολάρια και την πρόσβαση στην κυβέρνηση Τραμπ

Σύμφωνα με την επιστολή, πριν ακόμη επικυρωθεί από τη Γερουσία ο διορισμός της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Γκιλφόιλ φέρεται να συμμετείχε σε συμφωνία με δωρητή των Ρεπουμπλικανών.

Όπως αναφέρεται, η πρώην πρέσβης φέρεται να ζήτησε από τον συγκεκριμένο δωρητή 100.000 δολάρια, προσφέροντας ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Στην ίδια καταγγελία γίνεται λόγος και για υπόσχεση μελλοντικού οικονομικού οφέλους, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει το 1 εκατομμύριο δολάρια.

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Οι Δημοκρατικοί επικαλούνται, παράλληλα, δημοσιεύματα της Wall Street Journal και άλλων μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία η Γκιλφόιλ διατηρούσε σχέσεις με εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να χρηματοδοτούσαν τα ταξίδια της.

Επιπλέον, στην επιστολή γίνεται αναφορά σε στενή συνεργασία της με λομπίστα, καθώς και σε φερόμενες παρεμβάσεις της προς κυβερνήσεις των Βαλκανίων υπέρ της ανάθεσης έργων σε συγκεκριμένη εταιρεία.

Ο συνεργάτης της Γκιλφόιλ και οι επαφές με κυβερνητικούς αξιωματούχους

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο συνεργάτης και παραγωγός της, Ντρου Λιντς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στην επιστολή, ο Λιντς και η Γκιλφόιλ φέρονται να διευκόλυναν τις επαφές του δωρητή με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

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Μεταξύ των προσώπων που κατονομάζονται είναι ο τότε επικεφαλής της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας, Μπίλι Λονγκ, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, και ο νομικός σύμβουλος του FBI, Σαμ Ρέιμερ.

Η επιστολή επικαλείται επίσης γραπτά μηνύματα που εξετάστηκαν από στελέχη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή.

Μάλιστα, ο ίδιος ο δωρητής φέρεται να χαρακτήρισε τη συμφωνία ως συναλλαγή με ανταλλάγματα, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική καταβολή συνδεόταν με την πρόσβαση που θα εξασφάλιζε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

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Οι 12 επιστολές των Δημοκρατικών: Ποια πρόσωπα βρίσκονται στο επίκεντρο

Η έρευνα των Δημοκρατικών αφορά συνολικά 12 επιστολές προς πρόσωπα που συνδέονται με την κυβέρνηση Τραμπ, την οικογένειά του ή την ευρύτερη πολιτική και επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Οι παραλήπτες και οι υποθέσεις για τις οποίες ζητείται η διατήρηση εγγράφων και επικοινωνιών είναι οι εξής:

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Για καταγγελλόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, τη συμμετοχή του στην εταιρεία World Liberty Financial και τη χρηματοδότηση του λεγόμενου «Κόκκινου Γάμου» του από Ρώσο ολιγάρχη. Έρικ Τραμπ: Για καταγγελλόμενες συγκρούσεις συμφερόντων και τη συμμετοχή του στην εταιρεία World Liberty Financial. Τζάρεντ Κούσνερ: Για καταγγελλόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, τον έλεγχο και τη συμμετοχή του στην επενδυτική εταιρεία Affinity Partners, καθώς και για ισχυρισμούς ότι αξιοποίησε τον κυβερνητικό του ρόλο για να αποκομίσει οικονομικά οφέλη ο ίδιος και οι επιχειρήσεις του. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα: Για καταγγελίες περί συναλλαγών με αντάλλαγμα πολιτικές ή άλλες διευκολύνσεις (pay-to-play), οι οποίες συνδέονται με τη θητεία της στην αμερικανική πρεσβεία. Κάθριν Τάουνσεντ, διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού Trust for the National Mall: Για τη διαχείριση 600 εκατομμυρίων δολαρίων από κρατικούς πόρους και ιδιωτικές εταιρικές δωρεές. Μεταξύ των δωρητών περιλαμβάνεται η Nvidia, η οποία φέρεται να έτυχε ευνοϊκής ρυθμιστικής μεταχείρισης από την κυβέρνηση Τραμπ. Στίβεν Μίλερ, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου: Για καταγγελλόμενες καταχρήσεις εξουσίας και παραβιάσεις από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), υπό την καθοδήγησή του. Κρίστι Νόεμ, πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας: Για καταγγελίες περί κατάχρησης κονδυλίων του υπουργείου, παράκαμψης μηχανισμών πρόληψης της διαφθοράς και προσωπικού πλουτισμού της ίδιας και συνεργατών της μέσω της επίσημης θέσης της. Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, πρώην ανώτερος σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας: Για καταγγελίες περί διαφθοράς και εκμετάλλευσης της θέσης του για προσωπικό όφελος. Εξετάζονται ισχυρισμοί ότι χρησιμοποιούσε την πρόσβασή του στην Κρίστι Νόεμ για να διεκπεραιώνει ιδιωτικές επιχειρηματικές υποθέσεις και ότι κατεύθυνε επικερδείς κρατικές συμβάσεις προς συνεργάτες και συμμάχους του. Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ: Για μυστικές συναντήσεις στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου, οι οποίες φέρεται να αφορούσαν τη διαχείριση των αρχείων Έπσταϊν και τον περιορισμό του πολιτικού κόστους για την κυβέρνηση. Σούζι Γουάιλς, πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου: Για μυστικές συναντήσεις στη Situation Room με αντικείμενο, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς, τη διαχείριση των αρχείων Έπσταϊν και των πολιτικών επιπτώσεων της υπόθεσης. Τοντ Μπλανς, υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ: Για καταγγελλόμενη συγκάλυψη των αρχείων Έπσταϊν, μη συμμόρφωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με εκκρεμή κλήτευση της Επιτροπής και με τον νόμο περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν (Epstein Files Transparency Act – EFTA). Η έρευνα αφορά επίσης τους χειρισμούς κατά την εξέταση και δημοσιοποίηση των εγγράφων, καθώς και τη μεταφορά της Γκισλέιν Μάξγουελ σε σωφρονιστικό κατάστημα ελάχιστης ασφαλείας. Γουίλιαμ Κ. Μάρσαλ Γ΄, διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών, και Τανίσα Χολ, διευθύντρια του Ομοσπονδιακού Σωφρονιστικού Καταστήματος Μπράιαν: Για τη μεταφορά της Γκισλέιν Μάξγουελ σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας, λίγες ημέρες μετά την κατάθεσή της που φέρεται να ήταν ευνοϊκή για τον πρόεδρο Τραμπ. Η έρευνα αφορά επίσης τα προνόμια και την ευνοϊκή μεταχείριση που φέρεται να απολαμβάνει κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

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