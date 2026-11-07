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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η πρώην πρέσβειρα αγόρασε έναν πίνακα αξίας 15.000 δολαρίων που απεικονίζει τη Μερσέντες Σλαπ, τον οποίο προσέφερε στη συνέχεια στην ίδια.

Ο επικεφαλής της CPAC, Ματ Σλαπ, χαρακτήρισε τη δωρεά εξαιρετικά γενναιόδωρη και τόνισε ότι η συμμετοχή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση ήταν εντελώς αφιλοκερδής.

Το έργο τέχνης δημιουργήθηκε από την καλλιτέχνιδα Έλενα Ρουσέβα και περιλαμβάνει στοιχεία που παραπέμπουν στην αμερικανική σημαία.

Η παρουσία της πρώην πρέσβειρας στη συγκέντρωση σηματοδοτεί τη δραστηριοποίησή της στον αμερικανικό συντηρητικό χώρο μετά την επιστροφή της από την Ελλάδα.

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Στο Μαρ α Λάγκο, την κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συμμετέχοντας σε εκδήλωση της συντηρητικής οργάνωσης CPAC (Conservative Political Action Conference).

Η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα επέστρεψε στη Φλόριντα μετά την απομάκρυνσή της από τη διπλωματική της θέση και έδωσε το «παρών» στη συγκέντρωση που διοργανώθηκε στην πολυτελή κατοικία του Αμερικανού προέδρου.

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Η παρουσία της, μάλιστα, συνοδεύτηκε από μια αγορά που προκάλεσε ενδιαφέρον, καθώς, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της CPAC, Ματ Σλαπ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απέκτησε έναν πίνακα αξίας 15.000 δολαρίων.

Great to have Ambassador Guilfoyle with us at our gala. She bought this beautiful painting of Mercy which she also generously gave to her. We love her and Magaangelo the artist! https://t.co/D89sMv80IA November 6, 2026

Ο πίνακας των 15.000 δολαρίων και το πορτρέτο της Μερσέντες Σλαπ

Το έργο τέχνης που επέλεξε να αγοράσει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απεικονίζει τη σύζυγο του επικεφαλής της CPAC, Μερσέντες Σλαπ, η οποία στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Το πορτρέτο έχει δημιουργηθεί από την καλλιτέχνιδα Έλενα Ρουσέβα, η οποία είναι γνωστή με τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα MAGA Langelo και MAGALANGELO. Η σύνθεσή του παραπέμπει στην αμερικανική ταυτότητα, καθώς κυριαρχούν τα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ματ Σλαπ, μιλώντας στην εφημερίδα The Post, εξέφρασε την εκτίμησή του για την κίνηση της πρώην πρέσβειρας, χαρακτηρίζοντας την προσφορά της «εξαιρετικά γενναιόδωρη». Όπως αποκάλυψε, έχει στην κατοχή του και ο ίδιος ένα αντίστοιχο πορτρέτο, με αποτέλεσμα τα δύο έργα να μπορούν να τοποθετηθούν μαζί και να εκτεθούν στα κεντρικά γραφεία της CPAC.

Ο επικεφαλής της συντηρητικής οργάνωσης αναφέρθηκε και στην υποδοχή που επιφύλαξαν οι παρευρισκόμενοι στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σημειώνοντας ότι έγινε δεκτή με ιδιαίτερα θερμό τρόπο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η παρουσία της στην εκδήλωση δεν συνοδεύτηκε από οικονομική αμοιβή. Όπως εξήγησε, η CPAC δεν καταβάλλει χρήματα σε όσους συμμετέχουν ως ομιλητές στις διοργανώσεις της. «Κάθε φορά που η Κίμπερλι έχει μιλήσει στην CPAC, το έχει κάνει για να στηρίξει τον σκοπό μας, αφιλοκερδώς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ματ Σλαπ.

Η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Μαρ α Λάγκο έρχεται μετά την ολοκλήρωση της θητείας της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και την επιστροφή της στη Φλόριντα, όπου συνεχίζει να διατηρεί επαφές με πρόσωπα του συντηρητικού πολιτικού χώρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.