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Ο ηθοποιός χαρακτήρισε θετική την προσπάθεια του συναδέλφου του να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά τις δικαστικές περιπέτειες που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα.

Σχετικά με το ενδεχόμενο θεατρικής επανεμφάνισης του Πέτρου Φιλιππίδη, ο Γιάννης Μπέζος επισήμανε ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στο κοινό.

Ο ίδιος δήλωσε πως θα επιθυμούσε να δει ξανά τον Πέτρο Φιλιππίδη στη σκηνή, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά του στο ελληνικό θέατρο.

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Την άποψη ότι δεν προβλήθηκε όσο θα έπρεπε η δικαστική εξέλιξη που αφορά τον Πέτρο Φιλιππίδη εξέφρασε ο Γιάννης Μπέζος, αναφερόμενος στην καταδίκη της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό, σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή. Ο ηθοποιός εξέφρασε, παράλληλα, την επιθυμία του να δει τον συνάδελφό του να επιστρέφει κάποια στιγμή στη θεατρική σκηνή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μπέζος σχολίασε την προσπάθεια που καταβάλλει ο Πέτρος Φιλιππίδης προκειμένου να αποκαταστήσει την εικόνα του, μετά τις καταγγελίες και την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού. Χαρακτήρισε θετική και σεβαστή αυτή την προσπάθεια, ενώ σχετικά με το ενδεχόμενο θεατρικής επανεμφάνισής του υπογράμμισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στο κοινό.

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Αναφερόμενος στη δικαστική απόφαση για τη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, ο Γιάννης Μπέζος σχολίασε: «Είναι μια δικαίωση. Σε αυτό όμως, δεν νομίζω ότι δώσαμε τόση έκταση. Ενώ τότε χαλούσε ο κόσμος, αυτό πέρασε λίγο έτσι… Άδικο για τον Πέτρο. Αλλά νομίζω ότι δίνει τον αγώνα του τον προσωπικό και πολύ καλά κάνει και προσπαθεί να βγάλει από πάνω του μια ρετσινιά. Αυτά όλα, αν γίνονται και στο πλαίσιο μίας γενικότερης αυτοκριτικής την οποία πρέπει όλοι να κάνουμε, όχι μόνο ο Πέτρος, το εγγράφω στο ως πολύ θετικό» και συμπλήρωσε: «Βέβαια, το γεγονός ότι προφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος για αυτό το πράγμα, το θεωρώ απίστευτο».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνθετη υπόθεση, η οποία εξαρτάται τόσο από την προσωπική του απόφαση όσο και από την ανταπόκριση του κοινού.

«Ο Πέτρος είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Η επιστροφή του στο θέατρο είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Πρώτον, είναι προσωπικό θέμα του ίδιου, από τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή. Αν ο ίδιος αισθάνεται μέσα του πλήρης και ισχυρός να εκτεθεί ξανά στο κοινό, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Το αν θα ακολουθήσει το κοινό, είναι απόφαση του κοινού. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε βάλει οι υπόλοιποι ένα φωτοστέφανο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα καλλιτεχνών που μας ενδιαφέρει το έργο τους και όχι η προσωπική τους ζωή. Θα φέρω ως παράδειγμα τον Άκη Πάνου, ο οποίος είχε πάει φυλακή. Δηλαδή, δεν θα τραγουδάμε τα τραγούδια του επειδή πήγε φυλακή; Είναι τρελά πράγματα αυτά μερικές φορές. Βέβαια στην περίπτωση του Πέτρου επειδή εμφανίζεται ο ίδιος πάντα, είναι κάπως πιο ζόρικο αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος νομίζω τα αμβλύνει όλα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να τον ξαναδώ στο θέατρο. Νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο του θεάτρου πάρα πολύ ισχυρό που έμεινε αρκετά εκτός, αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος».