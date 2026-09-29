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Ο ίδιος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το αν η έκταση της έρευνας θα ήταν η ίδια για έναν άγνωστο άνθρωπο.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η κατάσταση της υγείας του τον ανάγκασε να επανεξετάσει τους ρυθμούς της καθημερινότητάς του και να επιδιώξει ηρεμία.

Ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε πως η τρέχουσα σειρά του αποτελεί την τελευταία μεγάλη παραγωγή στην οποία συμμετέχει λόγω των αυξημένων απαιτήσεων.

Τέλος, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην έννοια της αλήθειας, τις προσωπικές παρεξηγήσεις και τη σημασία που αποδίδει ο άνθρωπος στη θρησκεία.

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Την προσωπική του ζωή, τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, αλλά και την υπόθεση που έχει προκαλέσει ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σχολίασε ο Γιάννης Μπέζος σε συνέντευξή του στο «Happy Day» και την Τίνα Μεσσαροπούλου. Ο γνωστός ηθοποιός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρές τις εξελίξεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα αν η ίδια έρευνα θα είχε την έκταση που έχει σήμερα εάν επρόκειτο για έναν «άγνωστο άνθρωπο».

Μιλώντας για τη δική του ζωή και την κατάσταση της υγείας του, ο Γιάννης Μπέζος αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα έχει λάβει μηνύματα που τον ανάγκασαν να επανεξετάσει τους ρυθμούς της καθημερινότητάς του. «Χτύπησαν καμπάνες στην υγεία μου, ότι πρέπει πια να αποφορτιστώ, να ηρεμήσω. Δεν είμαι πια 30 ετών, είμαι 36. Το σώμα πια, αρχίζει και θέλει μια διαχείριση. Μέσα μου νιώθω πάρα πολύ νέος και ότι το μέλλον είναι μπροστά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Μακάρι κάποιος να με έχει παρεξηγήσει από τα λεγόμενά μου. Δεν είναι κακό αυτό. Σημαίνει ότι κάτι είναι ενδιαφέρον. Καταλαβαίνουμε αν κάτι έχει αντίκρισμα ή όχι. Απλώς πολλές φορές, και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από αυτό, δεν είμαστε έτοιμοι να το αποδεχτούμε. Δεν είναι εύκολο να αποδεχτείς την αλήθεια» είπε στη συνέχεια ο δημοφιλής ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε και στην απόφασή του να μην ξανασυμμετάσχει σε σειρά μεγάλου μήκους λέγοντας: «Οι “Σούπερ Ήρωες” συνεχίζονται. Είναι η τελευταία φορά που κάνω μεγάλη σειρά, εννοώ με τέτοιες απαιτήσεις. Οι συμμετοχές μου, εάν προκύψουν, θα είναι πολύ μικρές σε πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Σειρά πολλών επεισοδίων, είναι η τελευταία μου. Δε με γοητεύει πια. Είναι η 25η σειρά αυτή. Δε μου προσφέρει κάτι. Βεβαίως την κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Η πιο επιτυχημένη μου σειρά, είναι μια που έκανα το 2011 και λεγόταν “Κλινική περίπτωση”».

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε: «Αυτό που έχει συμβεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι πολύ σοβαρό. Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν ένας άγνωστος άνθρωπος, θα είχαμε καμία συνέχεια σε αυτό; Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα» είπε στη συνέχεια.

Και κατέληξε: «Ο Θεός είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση, η οποία γίνεται από φόβο. Κυρίως φόβο θανάτου. Στην περίπτωση λοιπόν του θανάτου, ο άνθρωπος πρέπει να καταφύγει κάπου… Το θαύμα είναι προσωπική υπόθεση».