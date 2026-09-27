Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πέτρος Κουσουλός επικεντρώνεται στην εκπομπή του στην υπόθεση των προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δημοσιογράφος παραδέχτηκε δημόσια ότι επισκέφθηκε το εν λόγω ιατρείο, αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει αν υποβλήθηκε και ο ίδιος σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης X, ο Πέτρος Κουσουλός κατηγόρησε το περιβάλλον του εκλιπόντος για αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο καλλιτέχνης.

Ο ίδιος εξέφρασε τη συμφωνία του με την αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με τη διερεύνηση όσων υποβλήθηκαν σε θεραπεία στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από την πρεμιέρα της εκπομπής «Αποκαλύψεις», ο Πέτρος Κουσουλός ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τους γιατρούς της οδού Καρνεάδου που είναι προφυλακισμένοι ως υπαίτιοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ίδιος μάλιστα δεν είχε διστάσει να παραδεχτεί δημόσια ότι είχε επισκεφτεί το συγκεκριμένο ιατρείο δύο φορές αλλά όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε στον αέρα αν είχε κάνει και εκείνος τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, η αμηχανία του ήταν έκδηλη, αποφεύγοντας να απαντήσει ξεκάθαρα.

Οι χρήστες του X, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί καθημερινά ο Πέτρος Κουσουλός, τον ρώτησαν πολλές φορές ευθέως αν έχει κάνει και εκείνος τη συγκεκριμένη θεραπεία, ενώ ο ίδιος δεν δίστασε να απαντήσει σε αρκετά από τα εμπρηστικά σχόλια που δέχτηκε.

Advertisement

Advertisement

Γιατί ΣΙΩΠΗΣΕΣ?

Πόσο καιρό ΠΗΓΑΙΝΕΣ?

Πόσο καιρό τους ήξερες;

Χφφφτου σου pic.twitter.com/mcLxO6e1pd September 26, 2026

Παρόλα αυτά, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Πέτρος Κουσουλός έδειξε να συμφωνεί με την τοποθέτηση της αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία δήλωσε ότι η διευρεύνηση για την υπόθεση που έχει έγινε είδηση ακόμα και εκτός συνόρων ενδεχομένως αφορά και όλους όσοι υποβλήθηκαν σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Πολύ σωστή τοποθέτηση από την κα Σακελλαροπουλου. #apokalypseis 👇👇👇 https://t.co/NdyL211N2k — Petros Kousoulos (@KousoulosPetros) September 27, 2026

Πέτρος Κουσουλός: «Ο Μαζωνάκης υπέφερε και όλοι αδιαφόρησαν»

«Ξαφνικά αφυπνίστηκαν όλοι! Όλοι όσοι έβλεπαν έναν άνθρωπο να υποφέρει τα τελευταία χρόνια. Οι συνάδελφοι του, οι συνεργάτες του, οι παραγωγοί, οι μάνατζερ, τα κανάλια, οι δικηγόροι. Και όμως! Έστω και ασυνείδητα ζητούσε βοήθεια. Όλοι αδιαφόρησαν και τα ΜΜΕ που ως γνωστόν πάνε με το κύμα και σπανίως παράγουν ρεπορτάζ έστησαν σενάρια μυθιστορηματικά» έγραψε ο Πέτρος Κουσουλός στο X πυροδοτώντας έναν νέο κύκλο αντιδράσεων, θετικών αλλά και αρνητικών.

Περί πλασμαφαιρεσης! Πλασμαφαιρεση κάναμε στους ΙΔ στην υπόθεση #πισπιριγκου #πατρα και στη συνέχεια σε εκείνους της #μουρτζουκου #αμαλιαδα. Επίσης στους πολιτικούς ταγους που στηρίζουν τον Dr Krueger στον Άγιο Σάββα βάζοντας ως μπροστινούς άλλους. Και σε εκείνους που κάλυπταν… Advertisement September 26, 2026

«Και δυστυχώς, αυτός άνθρωπος ο μοναχικός με την αρωγή μια μάνατζερ και των μελλοντικών του εργοδοτών-επιχειρηματιών, αποτάθηκε σε ιατρούς-συλλέκτες χρημάτων. Η ιστορία θα είχε γραφτεί διαφορετικά εάν ΚΑΠΟΙΟΙ η ΟΛΟΙ, οι περισσότεροι από αυτούς που έχυσαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία (και έβγαζαν σέλφι) τον είχαν στηρίξει. Αλλά ποιον να στηρίξουν; Ένα ταλαντούχο άνθρωπο που είχαν καταστήσει υποχείριό τους; Αιδώς Αργείοι!» κατέληξε ο Πέτρος Κουσουλός.

Πλασμαφαιρεση η Inuspheresis σ🐩έκανε ο #paokbc Για ιατρικά δεδομένα απευθυνθείτε στον κ. Μυστακίδη! Τα φιλιά μου!👇👇👇 https://t.co/c1PSxFTiOl — Petros Kousoulos (@KousoulosPetros) September 26, 2026

Φυσικά, αρκετά από τα σχόλια που δέχεται αυτές τις μέρες ο Πέτρος Κουσουλός αναφέρονται στις αποκλειστικότητες που εξασφάλισε η (μεγαλύτερης, φέτος, διάρκειας) εκπομπή του στην πρώτη εβδομάδα προβολής της και τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που εξασφάλισε τόσο στο δυναμικό κοινό, όσο και στο σύνολο- την Παρασκευή 25/9 άγγιξε σε τέταρτο το 23,1%.

Advertisement

Εάν ισχύει αυτό, επειδή το έχω παρατηρήσει, κακό γι αυτούς. Και για τις εκπομπές που -υποτίθεται ότι- θα μας «ισοπεδωναν». Τελικός και μόνος κριτής είναι ο κόσμος. Σε αυτόν μιλάμε, σε αυτόν απολογούμαστε, σε αυτόν ανήκουμε. Και ο κόσμος είστε εσείς 🙏🙏🙏 #apokalypseis https://t.co/gIZCu5d2ba — Petros Kousoulos (@KousoulosPetros) September 25, 2026