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Η συνάντηση για τον καθορισμό των θεραπειών και του οικονομικού σκέλους πραγματοποιήθηκε τελικά στις 7 Σεπτεμβρίου σε εστιατόριο στο Ψυχικό.

Η 56χρονη νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για την έλλειψη νομιμότητας των μηχανημάτων στο ιατρείο, ακολουθώντας αποκλειστικά τις οδηγίες της γιατρού.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η γιατρός υπέδειξε την ώρα άφιξης του τραγουδιστή, ενώ περιέγραψε τις επικοινωνίες για τη δυσλειτουργία του απινιδωτή κατά την ημέρα του θανάτου του.

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Τις επαφές που προηγήθηκαν της συνάντησης του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, περιγράφουν στις καταθέσεις τους ο υπνοθεραπευτής και η 56χρονη νοσηλεύτρια.

Ο υπνοθεραπευτής αποκάλυψε ότι η πρώτη προσέγγιση έγινε από τη μάνατζερ του τραγουδιστή στις 27 Αυγούστου, προκειμένου να κανονιστεί συνάντηση για υπνοθεραπεία. Όπως κατέθεσε, αρχικά αρνήθηκε να αναλάβει τον Μαζωνάκη, επικαλούμενος το ιστορικό του στο Δρομοκαΐτειο.

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«Το πρώτο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ έγινε στις 27 Αυγούστου στις 11.02 το πρωί. Μου είπε να συναντήσω τον Γιώργο Μαζωνάκη για να κάνει υπνοθεραπεία. Αρνήθηκα να αναλάβω αρχικά εξαιτίας του ιστορικού του στο Δρομοκαΐτειο», ανέφερε.

Η μάνατζερ, ωστόσο, επανήλθε με νέα τηλεφωνική επικοινωνία την ίδια ημέρα, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου επικοινώνησε εκ νέου μαζί του για να κανονιστεί το ραντεβού. Η συνάντηση, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου, μεταφέρθηκε τελικά μία ημέρα νωρίτερα και πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Ψυχικό.

«Την ίδια ημέρα, στη μιάμιση περίπου το μεσημέρι, έγινε και δεύτερο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ και επέμενε για τη συνάντηση. Στις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου στη μία το μεσημέρι, η μάνατζερ μου τηλεφωνεί πάλι για ραντεβού με Μαζωνάκη. Δέχομαι και κανονίζεται αρχικά για Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αλλά και πάλι αλλάζει για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, όπου και πραγματοποιείται το ραντεβού στις πέντε το απόγευμα στο εστιατόριο στο Ψυχικό», κατέθεσε.

Ο ίδιος περιέγραψε και όσα ακολούθησαν τη συνάντηση, αναφέροντας ότι η γιατρός επικοινώνησε με τον τραγουδιστή για να συμφωνήσουν το οικονομικό σκέλος και τις θεραπείες.

«Μετά τη συνάντηση γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφωνούνε στα λεφτά και στις θεραπείες. Η γιατρός του προώθησε τι ακριβώς θα κάνει», είπε.

Αναφερόμενος σε μήνυμα που έστειλε στη γιατρό την Τρίτη το πρωί, ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε ότι της έγραψε «θα τον στριμώξω», διευκρινίζοντας ότι αναφερόταν στο ραντεβού που είχε ο ίδιος με τον τραγουδιστή το απόγευμα της Τετάρτης.

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Η κατάθεση της νοσηλεύτριας για τον απινιδωτή

Στην κατάθεσή της, η 56χρονη νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο ήταν παράνομα, επισημαίνοντας ότι η γιατρός ήταν εκείνη που έδινε τις οδηγίες.

«Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι; Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο. Η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες. Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα», ανέφερε.

Η νοσηλεύτρια περιέγραψε, παράλληλα, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν όταν διαπιστώθηκε ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε, υποστηρίζοντας ότι μέχρι τις 16:00 όλα ήταν καλά.

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«Μέχρι τις τέσσερις ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στην αναισθησιολόγο μεταξύ 16:00 με 16:10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά ήταν στον κύριο που είχαμε πάρει τον απινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος», κατέθεσε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, εξηγώντας ότι η ώρα 15:30 που είχε αναφέρει στην πρώτη της κατάθεση ήταν αυτή που τους είχε υποδείξει η γιατρός.

«Είπα στην πρώτη μου κατάθεση ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στις 15:30, γιατί αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός. Εγώ έφθασα στο ιατρείο στις τρεις το μεσημέρι, δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής, γιατί ήταν μέσα ήδη όταν έφθασα», ανέφερε.

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