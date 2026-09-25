Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, αναφέρθηκε στους ελέγχους που διενεργούνται στα ιδιωτικά ιατρεία και στις παράνομες εναλλακτικές θεραπείες.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος διενεργεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους βάσει καταγγελιών, ενώ τόνισε την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των συνταγογραφήσεων που συνδέονται με το επίμαχο ιατρείο.

Παράλληλα, ο κ.

Πατούλης διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράτυπη επιχειρηματική εμπλοκή του με κλινική στη Θεσσαλονίκη.

Διευκρίνισε ότι η αναγραφή του ως διευθύνοντος συμβούλου σε ιστοσελίδα έγινε χωρίς τη γνώση του, ενώ υποστήριξε ότι η Περιφέρεια Αττικής παρείχε αιγίδα σε συνέδριο για την ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού και όχι για τις παράνομες μεθόδους που παρουσιάστηκαν.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στον απόηχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Γιώργος Πατούλης μίλησε σην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» για τις νέες αποκαλύψεις γύρω τα ιδιωτικά ιατρεία και τις παράνομες εναλλακτικές θεραπείες που πραγματοποιούνται. Επιπλέον, διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράτυπη επιχειρηματική του σχέση με κλινική στη Θεσσαλονίκη

«Ο Ιατρικός Σύλλογος που είναι ένας επιστημονικός φορέας μαζί με τις επιτροπές του σε αυτό το ιατρείο έκανε κάποιους επιτόπιους ελέγχους, επανελέγχους, έκανε ελέγχους οι οποίοι ήταν και αιφνιδιαστικοί. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί έτσι κι αλλιώς και στα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν στον εισαγγελέα», είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).

Advertisement

Advertisement

«Οι έλεγχοι γίνονται ως εξής: όταν ξεκινά ένα ιατρείο για να μπορέσει να πάρει την άδεια λειτουργίας, πηγαίνει η επιτροπή για να εξετάσει την ειδικότητα και όλα εκείνα τα οποία βρίσκονται στο χώρο αυτό. Κατόπιν μπορεί να υπάρξει ένας επανέλεγχος, ο οποίος σχετίζεται με το αν τηρεί τα τετραγωνικά ή την κάτοψη την οποία έχει δώσει το ιατρείο ή εν τοιαύτη περιπτώσει τα θέματα που αφορούν την πυρασφάλεια ή και ακόμα και τα μηχανήματα και υπάρχουν πράγματι και έλεγχοι οι οποίοι είναι είτε δειγματοληπτικοί είτε από κάποια υποψία που μπορεί να έχει μια επιτροπή, και προφανώς το γραφείο των καταγγελιών μέσα από το οποίο μπορεί να δοθεί εντολή να πάει αιφνιδιαστικό έλεγχος».

«Ο έλεγχος που κάνει τουλάχιστον ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, είναι εκείνη τη στιγμή την οποία πηγαίνει προφανώς η επιτροπή και αν υπάρχει και κάποια καταγγελία επανέρχεται. Εάν αυτό το που συμβαίνει όταν κλείσει η πόρτα δεν έχει καμία αρμοδιότητα, αλλά και κανέναν τρόπο και κανένα λόγο να μπορέσει να μπει στα 16.500 ιατρεία, πολυιατρεία, διαγνωστικά και εργαστήρια τουλάχιστον ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Υπάρχουν και άλλες ελεγκτικοί μηχανισμοί».

Όσον αφορά το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο κος Πατούλης ανέφερε:

«Ένα ιατρείο το οποίο δεν είναι ιατρείο με τον ΕΟΠΥΥ, δεν πηγαίνει ο ασφαλισμένος. Πηγαίνει κάποιος που θέλει να δώσει αρκετά χρήματα – απ’ ότι έχουμε ακούσει – και από την άλλη πλευρά είναι κάποια ιατρεία που πήγαν αρκετοί celebrities. Δεν έχει βγει κάποιος να μας πει κάτι. Εδώ απ’ ότι αντιληφθήκαμε διακινόντουσαν και συνταγές που πήγαιναν σε κάποια φαρμακεία. Δεν πρέπει αυτά να γνωστοποιηθούν; Να δούμε ποιες ήταν συνταγές, ποια ήταν τα φαρμακεία, ποιοι ήταν οι γιατροί ενδεχομένως οι οποίοι μπορεί να πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο ή να λέγανε να πάνε;».

«Εγώ αυτή τη στιγμή υποψιάζομαι ότι υπάρχει μία προστασία ενδεχομένως. Διότι εάν γινόντουσαν όλα αυτά τα οποία περιγράφονται, θα ανοίξουν και ενδεχομένως και άλλα στόματα και θα ακουστούν. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό».

Σχετικά με την εμπλοκή του ΙΣΑ σε συνέδρια και επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τομέα της ευεξίας και της μακροζωίας, ο κος Πατούλης διευκρίνισε ότι ο ΙΣΑ δεν είχε δώσει αιγίδα στο επίμαχο συνέδριο όπου παρουσιάστηκαν οι παράνομες μέθοδοι, αλλά η Περιφέρεια Αττικής, με σκοπό την ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού.

Advertisement

Για την εμφάνισή του ως «CEO» σε ιστοσελίδα κλινικής στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε ότι αυτό έγινε παράτυπα και εν αγνοία του.

«Είχα ένα παλιό ιατρείο στο Μαρούσι και προφανώς αυτό το ιατρείο μετά από την εμπλοκή μου και στην περιφέρεια και σε όλες αυτές τις πιο έντονες αυτοδιοικητικές δραστηριότητες, αυτό μετατράπη και το 2022 λειτουργεί με απόλυτο νόμιμο τρόπο ως ιατρείο πλαστικής χειρουργικής και δερματολογίας. Προφανώς όχι από εμένα. Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και εκεί υπάρχουν και ο πλαστικός και ο δερματολόγος αντίστοιχα ως επιστημονικά υπεύθυνοι».

«Στη δεύτερη εταιρεία στην οποία συμμετείχα υπήρχε ένας συνάδελφος, ένας εξαιρετικός επιστήμων, ο οποίος είναι ε γναθοχειρουργός και ο οποίος ήρθε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη έχοντας δύο τέτοιες εταιρείες. Μου ζήτησε αν μπορούσα να τον βοηθήσω για να μπορέσει να ενταχθεί μέσα στο γίγνεσθαι της ιατρικής και οδοντιατρικής.

Advertisement

Και μάλιστα σε ένα ιατρείο παλιό που έκλεισε του προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου, στεγάζεται αυτό το οδοντιατρείο και στο οποίο εγώ συμμετέχω κατά 50% ως εταίρος. Αυτή είναι η δεύτερη εταιρεία. Και μιλάμε για δύο ιατρεία τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνους και τα οποία λειτουργούν ως ιατρεία, δεν είναι κάτι άλλο».

«Είναι δύο ιατρεία τα οποία δεν έχω καμία συμμετοχή»

«Είναι δύο ιατρεία τα οποία δεν έχω καμία συμμετοχή, ούτε επιστημονική, ούτε προφανώς εταιρική και στην οποία είναι ένα κέντρο αισθητικής και ένα ιατρείο αισθητικής, το οποίο έχει ο εταίρος με τον οποίο είχαμε το ιατρείο».

«Υπήρξε σε μία διαφημιστική διαδικασία, την οποία προφανώς χωρίς να το γνωρίζω εγώ με είχε βάλει ο διαχειριστής του κυρίου που σας αναφέρω, ενώνοντας όλες αυτές τις δραστηριότητές του, βάζοντας κι εμένα, θέλοντας να με βάλει ως πρόεδρο της Elite Tour που είμαι πρόεδρος και με έβαλε ως πρόεδρος τιμής ένεκεν. Όχι ως CEO. Ως πρόεδρος του site αυτού, το οποίο διαφήμιζε αυτές τις δραστηριότητες. Δεν έχω καμία σχέση», είπε.

Advertisement