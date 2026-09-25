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Η λιτή μουσική προσέγγιση της καλλιτέχνιδας ανέδειξε τη φωνή της και συγκίνησε ιδιαίτερα τους χρήστες της πλατφόρμας.

Οι διαδικτυακοί φίλοι της Μαριάνας Κατσιμίχα εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την επιλογή του κομματιού και τον σεβασμό προς τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πολλοί σχολιαστές συνεχάρησαν τη νεαρή τραγουδίστρια για τη χροιά της και πρότειναν τη συμπερίληψη της επανεκτέλεσης στο πρώτο της άλμπουμ.

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Τον δικό της φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη θέλησε να αποτίσει μέσω TikTok η Μαριάνα Κατσιμίχα.

Η νεαρή τραγουδίστρια επέλεξε να ερμηνεύσει το «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη, έχοντας ως μοναδική μουσική συνοδεία ένα πιάνο. Η λιτή ενορχήστρωση ανέδειξε τη φωνή και τη χροιά της, με το αποτέλεσμα να ενθουσιάζει τους διαδικτυακούς της φίλους και όσους παρακολούθησαν το βίντεο.

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Στα σχόλια που ακολούθησαν, πολλοί ήταν εκείνοι που συνεχάρησαν τη Μαριάνα Κατσιμίχα τόσο για την επιλογή του τραγουδιού όσο και για τον τρόπο με τον οποίο το ερμήνευσε.

«Και μόνο που αποτίεις φόρο τιμής σε ένα εντελώς διαφορετικό από το δικό σου είδος μουσικής και αναγνωρίζεις την αξία του Μαζώ, ανέβηκες στην εκτίμησή μου», έγραψε χαρακτηριστικά ένας από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ένας δεύτερος σχολίασε: «Γιατί όποιο είδος μουσικής και αν ακούς, κάποια φάση της ζωής σου έχει λίγο από Μαζωνάκη. Μετανιώνω πολύ που δεν το άκουσα ποτέ live». «Η φωνή σας είναι υπέροχη. Η χροιά της έχει κάτι το απερίγραπτο. Μπράβο που με αυτό τον τρόπο τιμήσατε τον Μαζωνάκη που χάθηκε τόσο άδικα», ανέφερε ένας ακόμη σχολιαστής.

Ανάμεσα στα μηνύματα που δέχθηκε η Μαριάνα Κατσιμίχα ήταν και το εξής: «Συγκίνηση για έναν άνθρωπο που αξίζει να τον τραγουδήσεις… Γιώργο, εύχομαι να ακούς όλες τις φωνές που τραγούδησαν για εσένα και που πόνεσαν με τον άδικο χαμό σου. Ο Θεός εύχομαι να σε έχει υπό την σκέπη του».

Παράλληλα, ένας άλλος διαδικτυακός της φίλος της πρότεινε να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο τραγούδι στο πρώτο της άλμπουμ, γράφοντας: «Στο πρώτο σου άλμπουμ να βάλεις το “Ώρες Μικρές” ως επανεκτέλεση, θα ήταν πολύ ωραίος φόρος τιμής στον Μαζώ όπως τώρα. Είσαι μεγάλη φωνή!».

Η ερμηνεία της προκάλεσε συγκίνηση και σε άλλους ακροατές, με χαρακτηριστικά σχόλια: «Ακούγοντάς το από τη φωνή σου μαλάκωσε λίγο η ψυχή από την τεράστια απώλεια του Γιώργου», «η πιο ωραία ερμηνεία του τραγουδιού αυτού!!», «αχ, τι ψυχούλα βγαίνει από αυτή τη φωνή» και «πόσο ξεχωριστή χροιά όπως και ο Γιώργος μας. Μπράβο σου που τον τίμησες».

Η επιλογή της Μαριάνας Κατσιμίχα να τραγουδήσει το «Ώρες μικρές», συνοδεία μόνο ενός πιάνου, φαίνεται πως άγγιξε ιδιαίτερα το κοινό της, με τα σχόλια να επικεντρώνονται τόσο στη φωνή και τη χροιά της όσο και στον φόρο τιμής που θέλησε να αποτίσει στον Γιώργο Μαζωνάκη.