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Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ιατρεία τους και οι μέθοδοι που εφάρμοζαν, καθώς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλλει συστηματική παραπλάνηση κατά τους ελέγχους για τη χρήση μη δηλωμένων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Παράλληλα, εξετάζονται καταγγελίες ασθενών για αμφίβολης επιστημονικής βάσης θεραπείες, οι οποίες περιλάμβαναν ενδοφλέβια χρήση σκευασμάτων και εφαρμογή χρωματιστών λέιζερ στο αίμα.

Η 56χρονη γιατρός φέρεται να υποστήριζε την απομάκρυνση τοξινών μέσω πλασμαφαίρεσης, ενώ η δικαστική έρευνα επεκτείνεται πλέον και στις συνεργασίες των γιατρών με φαρμακεία για την παρασκευή εξατομικευμένων σκευασμάτων.

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Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τη δραστηριότητα των δύο γιατρών που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει τις κινήσεις της 56χρονης και του 58χρονου πριν και μετά την επίσκεψη του τραγουδιστή στην κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στις 9 Σεπτεμβρίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο το συγκεκριμένο ιατρείο όσο και ο χώρος στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

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Μεταξύ άλλων, ερευνώνται τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει εργαζόμενη της κλινικής, δεν εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και άλλες δραστηριότητες που φέρεται να πραγματοποιούνταν στους χώρους.

Ο ΙΣΑ έχει προαναγγείλει μηνύσεις για παραπλάνηση των ελεγκτικών κλιμακίων του κατά τους ελέγχους.

Τι καταγγέλλει νοσηλεύτρια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Ωστόσο, διαφορετική εικόνα δίνει νοσηλεύτρια που εργαζόταν στην κλινική της Καρνεάδου και μίλησε στο Live News. Όπως υποστήριξε, οι ελεγκτές του ΙΣΑ δεν μπήκαν στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το μηχάνημα INUS για πλασμαφαίρεση, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, είχε αγοραστεί το 2021.

Όπως είπε, εκείνη την ώρα μέσα στο δωμάτιο βρισκόταν η 56χρονη γιατρός και πραγματοποιούσε γυναικολογική εξέταση.

Οι νοσηλεύτριες, σύμφωνα με την καταγγελία, ενημέρωσαν τους ελεγκτές ότι «δεν μπορείτε να μπείτε μέσα γιατί η γιατρός εξετάζει γυναικολογικά».

Η ίδια νοσηλεύτρια δήλωσε:

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«Μας είπε η γιατρός να τους πούμε ότι εξετάζει γυναικολογικώς μια κυρία. Έτσι δεν μπήκαν στο ιατρείο, δεν περίμεναν καν να τελειώσει η εξέταση. Μέσα στο ιατρείο υπήρχε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αν οι ελεγκτές του ΙΣΑ άνοιγαν την πόρτα θα έβλεπαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης».

Η ίδια πρόσθεσε:

«Ήμουν παρούσα σε έναν έλεγχο που πραγματοποίησε ο ΙΣΑ το καλοκαίρι του 2023 στο γραφείο της Καρνεάδου απογευματινές ώρες. Απ’ όσο γνωρίζω, άλλες φορές η επιτροπή ερχόταν απροειδοποίητα και άλλες έπειτα από ραντεβού. Όταν έγινε εκείνος ο έλεγχος, το μηχάνημα πλασμασφαίρισης που είχαν οι δύο γιατροί από το 2021 βρισκόταν στο ιατρείο εξεταστήριο της γιατρού. Ο λόγος που δεν μπήκε η επιτροπή σε αυτό το χώρο ήταν γιατί μέσα βρισκόταν η γιατρός και πραγματοποιούσε γυναικολογικό ραντεβού με πελάτισσα. Λόγω της φύσης της εξέτασης δεν εισήλθαν στο δωμάτιο αυτό και έτσι δεν είδαν ποτέ το εν λόγω μηχάνημα. Επομένως κανείς δεν το έκρυψε. Βρισκόταν κανονικά στο χώρο του ιατρείου».

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Από την πλευρά της, η γραμματέας της κλινικής ανέφερε:

«Έχω παρευρεθεί σε έλεγχο, ναι. Είχε πει δηλαδή να ανοίξω. Εγώ ξέρω εκεί πέρα, αλλά δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από τότε στην Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχανηματάκι που το βάζω στην τσέπη μου και το κρύβω».

«Μην κάνεις εμβόλια σε παιδιά, προκαλούν σύνδρομο Down»

Την ίδια στιγμή, νέες καταγγελίες που παρουσιάστηκαν στο Live News αφορούν τις θεραπείες που φέρεται να προσέφερε η 56χρονη γιατρός.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, η κατηγορούμενη φέρεται να χορηγούσε φάρμακα, ορμόνες και ακριβές θεραπείες σε ασθενείς, ενώ παρουσιάζεται να αντιμετώπιζε την πλασμαφαίρεση ακόμη και ως πιθανή λύση για γυναίκες που προσπαθούσαν να αποκτήσουν παιδί.

Σε μία από τις περιπτώσεις που περιγράφηκαν, γυναίκα είχε υποβληθεί σε πολλές αποτυχημένες εξωσωματικές και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναζητούσε άλλη λύση.

«Μία ασθενής της είχε κάνει πολλές εξωσωματικές οι οποίες απέτυχαν. Ήθελε λοιπόν, να βρει μία λύση. Η γιατρός της έδωσε την ελπίδα. Και τελικά αυτό πρόσφερε η 56χρονη στις περισσότερες περιπτώσεις. Η κυρία λοιπόν, επισκέφτηκε την 56χρονη ως γυναικολόγο, η οποία της είπε ότι για να μπορέσει να πετύχει η εξωσωματική “πρέπει να σου κάνω πλασμαφαίρεση”.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 56χρονη υποστήριζε ότι μέσω της πλασμαφαίρεσης μπορούσαν να απομακρυνθούν από το αίμα «όλες οι τοξίνες» και τα εμβόλια από τον οργανισμό.

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Όπως αναφέρθηκε, φέρεται να είπε στην ασθενή:

«Πρέπει να φύγουν λοιπόν όλες οι τοξίνες και μετά θα σου κάνω νέα θεραπεία για να μπορέσεις να κάνεις παιδί. Αλλά στα παιδιά δεν πρέπει να γίνονται εμβόλια όταν θα γεννήσεις, γιατί τα εμβόλια στα παιδιά τους δημιουργούν το σύνδρομο Down στα περισσότερα».

Η συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κόστισε 12.000 ευρώ. Η γυναίκα φέρεται να παρουσίασε έντονη ενόχληση και πόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και άρχισε να χτυπά το μηχάνημα.

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Η Χριστίνα Κοραή ανέφερε:

«Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει, και η γιατρός πήγε μέσα. Εκεί ακούγεται η συγκλονιστική φράση “μπρος στο κάλλος τι είναι ο πόνος;”. Η γυναίκα είναι μόνη της στον χώρο. Την έχει αφήσει μόνη της».

Στο μεταξύ, το Live News παρουσίασε και βίντεο από διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε άλλη ασθενή, στο οποίο ακούγεται η 56χρονη να λέει: «Για πες κάτι, μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;».

Οι τέσσερις έλεγχοι του ΙΣΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλογραφία μεταξύ του ΙΣΑ και των δύο γιατρών, καθώς και το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι έλεγχοι εξελίχθηκαν ως εξής:

17 Ιανουαρίου 2024

Η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ πραγματοποίησε επανέλεγχο και επιτόπια αυτοψία στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΣΑ, καταγράφηκε η νόμιμη λειτουργία του χώρου, χωρίς να εντοπιστούν μη νόμιμα ή μη δηλωμένα ιατρικά μηχανήματα.

25 Ιουλίου 2025

Ακολούθησε νέος, αιφνιδιαστικός έλεγχος-αυτοψία.

Σύμφωνα με το ιστορικό που έχει δώσει ο ΙΣΑ στις αρχές, εντοπίστηκαν τα ιατρικά μηχανήματα που είχαν δηλωθεί νόμιμα από το 2018, καθώς και ένα μηχάνημα φυγοκέντρου. Για το τελευταίο έγινε έγγραφη σύσταση στον υπεύθυνο γιατρό για την άμεση απομάκρυνσή του ή την προσκόμιση της απαραίτητης άδειας.

17 Σεπτεμβρίου 2025

Η Επιτροπή επέστρεψε για νέο έλεγχο-αυτοψία, προκειμένου να διαπιστώσει εάν είχε υπάρξει συμμόρφωση.

Ο έλεγχος, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, ματαιώθηκε, καθώς το ιατρείο ήταν κλειστό και κανείς δεν άνοιξε την πόρτα στους ελεγκτές.

Σεπτέμβριος 2026

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε νέα κατεπείγουσα αυτοψία, έπειτα από αίτημα των αρχών και του υπουργείου Υγείας.

Σε αυτή εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, για τα οποία ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι δεν είχε δώσει έγκριση ούτε είχαν δηλωθεί.

Ο ΙΣΑ έχει κάνει λόγο για «συστηματική παραπλάνηση» των ελεγκτών, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ότι προχωρά σε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών.

Ωστόσο, από την αλληλογραφία που παρουσιάστηκε προκύπτει ότι υπήρχε σχετική αναφορά ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025. Συγκεκριμένα, σε έγγραφο της 9ης Σεπτεμβρίου 2025 γινόταν αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας», ενώ περιλαμβανόταν και η λέξη «περί αφαίρεσης», η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παραπέμπει σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Στις 23 Ιουλίου 2026 η 56χρονη φέρεται να απέστειλε στον ΙΣΑ τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος ύψους 29.509 ευρώ, το οποίο εμφανιζόταν ως προσάρτημα οζονοθεραπείας. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, από τον έλεγχο του τιμολογίου προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Η υπόθεση των ενεργειών και των ελέγχων του ΙΣΑ βρίσκεται πλέον στο ευρύτερο πλαίσιο της δικαστικής και εισαγγελικής έρευνας.

Οι ενδοφλέβιες θεραπείες με χρωματιστά λέιζερ

Στο ιατρείο της Καρνεάδου, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ, εντοπίστηκε και άλλο μηχάνημα, το οποίο διοχέτευε διαφορετικού χρώματος φως λέιζερ στο αίμα.

Η 56χρονη φέρεται να υποστήριζε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση και τον «καθαρισμό» του αίματος.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, η γιατρός παρέπεμπε ασθενείς σε ιστοσελίδα ανθρώπου από τις ΗΠΑ, ο οποίος υποστήριζε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρές ασθένειες, τον διαβήτη, ακόμη και την κατάθλιψη.

Για το κόκκινο λέιζερ, αναφερόταν ότι ενεργοποιεί την παραγωγή ATP στα κύτταρα του αίματος, διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα και έχει επίδραση στην πήξη και στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων.

Για το κίτρινο λέιζερ, αναφερόταν ότι σχετίζεται με τη νόσο Lyme και ότι βελτιώνει τον μεταβολισμό της σεροτονίνης και της βιταμίνης D, ενώ του αποδίδονταν «αποτοξινωτική, αγχολυτική και αντικαταθλιπτική δράση».

Για το πράσινο λέιζερ, αναφερόταν ότι χρησιμοποιείται στο ILBI και ότι έχει αντιφλεγμονώδη δράση, αυξάνοντας την πρόσληψη οξυγόνου στο αίμα και την παραγωγή ATP στα κύτταρα.

Οι παραπάνω ισχυρισμοί αποδίδονται στις πληροφορίες και στο υλικό που παρουσιάστηκε στο ρεπορτάζ και δεν αποτελούν από μόνοι τους τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων πρακτικών.

Το φαρμακείο με τις εξατομικευμένες συνταγές

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει παράλληλα και οι συνεργασίες της 56χρονης με φαρμακεία.

Ένα φαρμακείο στα βόρεια προάστια της Αττικής φέρεται να εκτελούσε συνταγές της 56χρονης, με σκευάσματα που παρασκευάζονταν ειδικά για τους ασθενείς.

Ο φαρμακοποιός, μιλώντας στο Live News, ανέφερε:

«Είχαμε μία συνεργασία με την 56χρονη γιατρό, που γνωρίζαμε ότι είναι γυναικολόγος, αλλά το 90% των σκευασμάτων της το έπαιρνε από το εξωτερικό. Δεν έχουμε φτιάξει πολλές συνταγές. Αρχίσαμε πριν από 7 – 8 μήνες, μετά από ένα συμβάν με τη συνεργασία της γιατρού με ένα φαρμακείο στο Χαλάνδρι.

Δεν μπορούσαν πλέον να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποί της, δηλαδή κυρίως γυναίκες στην εμμηνόπαυση που ήθελαν βιομιμητικές ορμόνες. Μετά άρχισαν να στέλνουν σε εμάς συνταγές νόμιμες. Τις ελέγχαμε και τις δίναμε στους ασθενείς για τη θεραπεία. Μηνός, δύο μηνών, τριών μηνών. Ήταν όλα απόλυτα νόμιμα».

Ο ίδιος περιέγραψε και την παρασκευή στείρων σκευασμάτων για ενδοφλέβια χρήση:

«Εκτός από τις ορμόνες, η γιατρός μάς ζητούσε να φτιάξουμε και στείρα σκευάσματα, δηλαδή για ενδοφλέβια χρήση. Υπάρχουν στείρα εργαστήρια, που παράγουμε τα στείρα αυτά σκευάσματα κατόπιν ιατρικής συνταγής, για θεραπεία στο ιατρείο που μπορεί να κάνει κάποιος.

Και είναι φάρμακα. Την χρήση και για ποιον σκοπό, το αποφασίζει η γιατρός ή ο κάθε γιατρός. Δηλαδή ο γιατρός είναι αυτός που θα αποφασίσει και θα κρίνει πού θα γίνει η θεραπεία. Η δική μας δουλειά είναι να παράξουμε το σκεύασμα σωστά φαρμακοτεχνικά, να είναι στείρο και μικροβιακά σταθερό. Το τι θα κάνει ο κάθε γιατρός είναι θέμα δικό του. Δηλαδή υπάρχουν γιατροί που μπορεί να τα πουλήσουν, μπορεί να αλλάξουν τις ετικέτες. Δεν ξέρουμε τι γίνεται μετά».

Η έρευνα για τη δραστηριότητα των δύο γιατρών συνεχίζεται, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί για τις θεραπείες, τα μηχανήματα και τη λειτουργία των δύο ιατρείων.