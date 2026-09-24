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Νέο οπτικό υλικό δείχνει την 56χρονη γιατρό να βιντεοσκοπεί ασθενή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, ενώ προηγούμενη πελάτισσα κατήγγειλε πρόβλημα στη φλέβα της κατά την ίδια διαδικασία.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών, προσκομίζοντας στοιχεία για την παράνομη χρήση μηχανημάτων.

Παράλληλα, διενεργείται κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες του Συλλόγου ή άλλων φορέων σχετικά με τους ελέγχους στο ιατρείο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος προγραμματίζει επιπλέον νομικές ενέργειες, υποστηρίζοντας πως εξαπατήθηκε από τους κατηγορούμενους γιατρούς κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

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Η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος παραμένουν κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού, όσο προχωρούν οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε νέο βίντεο από το εσωτερικό του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, το οποίο δημοσίευσε η εκπομπή «Live News» του Mega, εμφανίζεται η 56χρονη γιατρίς να βιντεοσκοπεί μία ασθενή ενώ εκείνη βρίσκεται συνδεδεμένη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και να της απευθύνεται λέγοντας: «Για πες κάτι να το έχουμε καταγεγραμμένο. Μπρος τα κάλλη, τι είναι ο πόνος;».

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε επισκεφθεί το ιατρείο λίγο καιρό πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και είχε υποβληθεί στην ίδια διαδικασία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης παρουσιάστηκε πρόβλημα στη φλέβα της, με αποτέλεσμα το χέρι της να μελανιάσει σε μεγάλη έκταση.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε στην ανάκριση ο ΙΣΑ

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, για την οποία κρατείται προσωρινά για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το ζευγάρι των γιατρών.

Την ίδια ώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ελέγχεται στο πλαίσιο κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες του Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Με τη δήλωση παράστασης στην κύρια ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών, ο ΙΣΑ προσκόμισε στοιχεία που είχε καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του, η κατηγορούμενη γιατρός. Μεταξύ αυτών τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη, επισημαίνοντας ότι οι δύο γιατροί κατείχαν παρανόμως και χρησιμοποιούσαν τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα.

Φέρεται επίσης να τονίζει ο Σύλλογος ότι η άνευ ειδικότητας γιατρός γνωστοποίησε ψευδώς στον ΙΣΑ, προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.

Η παράσταση του Ιατρικού Συλλόγου αφορά, σύμφωνα με τη δήλωση στον δικαστικό λειτουργό, πράξεις και παραλείψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Nωρίτερα η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ, Κατερίνα Φραγκάκη είχε προαναγγείλει τις επόμενες νομικές κινήσεις του Συλλόγου.

Πέρα από την υποστήριξη της κατηγορίας, ο Σύλλογος προτίθεται να προχωρήσει σε κατάθεση μηνύσεων και αγωγών, επικαλούμενος την εξαπάτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Συλλόγου.