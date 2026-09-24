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Η φερόμενη ως γιατρός προσέλκυσε το θύμα μέσω Instagram και διενεργούσε ενέσιμες θεραπείες σε ακατάλληλο χώρο, χρησιμοποιώντας μη πιστοποιημένα από τον ΕΟΦ υλικά.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει πλέον διώξεις για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ το θύμα καταγγέλλει ότι δέχθηκε απειλές μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.

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Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο φως περιπτώσεις «γιατρών» που εκμεταλλεύονται τα προβλήματα ασθενών και παρέχουν επικίνδυνες θεραπευτικές επιλογές, χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά.

Η καταγγελία

Ανάμεσα στους ασθενείς που έπεσαν θύματα εναλλακτικών θεραπειών, ήταν μία 45χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι «γιατρός» έκανε μπότοξ στο ίδιο της το σπίτι της, με αποτέλεσμα η γυναίκα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

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Σύμφωνα με την καταγγελία, η 45χρονη είδε σε διαφήμιση στο Instagram την συγκεκριμένη γιατρό και πήρε την απόφαση να κλείσει μαζί της ραντεβού, χωρίς να γνωρίζει πως οι αισθητικές παρεμβάσεις γίνονται στο σπίτι της και όχι στο ιατρείο.

Φτάνοντας εκεί, οδηγήθηκε σε δεύτερο χώρο του ιατρείου όπου έκανε μπότοξ και filler. Τα αποτελέσματα της «θεραπείας» δεν άργησαν να φανούν. Λίγες ημέρες μετά παραμορφώθηκαν τα χείλη της ενώ σχηματίστηκε ολόκληρο καρούμπαλο στο μέτωπό της. Ακόμα και τώρα συνεχίζει και δίνει αγώνα για την αποκατάσταση του προσώπου της καθώς παραμένει με μερική παράλυση.

Το επόμενο διάστημα η συγκεκριμένη «γιατρός» θα βρεθεί ενώπιων των δικαστικών αρχών καθώς κατηγορείται για για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και για σωματικές βλάβες. Από την έρευνα αποδείχθηκε πως δεν είχε πτυχίο και προφανώς ούτε τις απαραίτητες άδειες.

Σύμφωνα με την περιγραφή της 45χρονης, ο τοίχος στο «ιατρείο» της ήταν γεμάτος από πτυχία.«Εγώ το προφίλ της συγκεκριμένης κυρίας, που δηλώνει κιόλας ότι είναι γιατρός, το εντόπισα μέσα στο Instagram. Μου έδωσε τη διεύθυνση της και πήγα λοιπόν στο σπίτι της. Νόμιζα πως θα πήγαινα στο ιατρείο της διότι έλεγε ότι είναι γιατρός και έχει εξειδίκευση.

Είχε κρεμασμένα πτυχία στους τοίχους. Φορούσε εκείνη άσπρη ποδιά. Έκατσα λοιπόν και άρχισε και μου έκανε όλα ενέσιμα και στο μέτωπο όπως και στα χείλη. Από εκεί και πέρα ​​δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα τα οποία μέχρι και σήμερα δίνω μεγάλο αγώνα. Έχω κάνει και ένα χειρουργείο στο μέτωπο και έχω βγάλει λοιπόν και κάποιο λίπωμα», ανέφερε αρχικά.

Εξήγησε πως το λίπωμα μπορεί να προκλήθηκε από κάποιο υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ενέσιμων. Όσον αφορά τις παρενέργειες, εξήγησε πως ξεκίνησαν αμέσως μετά το ραντεβού της, προκαλώντας δυσμορφία στα χείλη της και το καρούμπαλο.

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«Οι παρενέργειες ξεκίνησαν στο ίδιο χρονικό διάστημα που έκανα τα χείλη μου. Το καρούμπαλο πάνω στο κεφάλι άρχισε σταδιακά να μεγαλώνει και έτσι, έφτασα στο χειρουργείο. Με τα χείλη ακόμα δίνω μεγάλο αγώνα για να έρθουν ξανά έστω σε κάποια σωστή μορφή, να μην είναι αυτή η δυσμορφία που υπάρχει από τη δεξιά πλευρά με την αριστερή», συνέχισε.

Αποκάλυψε πως όταν προχώρησε σε καταγγελία δέχθηκε και τηλεφωνικές απειλές ενώ από την έρευνα αποδείχθηκε πως τα «φάρμακα» που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν πιστοποιημένα στον ΕΟΦ αλλά φτιαγμένα από κάποιες Ρωσίδες.

«Όταν έκανα την καταγγελία μου, είχα δεχτεί και εκβιασμό, είχα δεχτεί και απειλές και από την ίδια. Όταν είχα κάνει την καταγγελία μου στο Οικονομικό Έγκλημα, αποδείχθηκε πως υπήρχαν φάρμακα που δεν ήταν πιστοποιημένο στον ΕΟΦ. Έφτιαξε κάποια υλικά που τους έδιναν κάτι Ρωσίδες. Είχε εκπαιδευτεί σε κάτι Ρωσίδες», κατέληξε.

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