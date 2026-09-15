EUROKINISSI - Η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

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Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση της γιατρού Ιωάννας Γάκα μόλις ενημερώθηκε για τη νέα εξέλιξη στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την ώρα που οικογένεια, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου αποχαιρετούσαν τον καλλιτέχνη, έγινε γνωστό ότι η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών αναβαθμίστηκε.

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Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Γάκα, γιατρός στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, πληροφορήθηκε ότι πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με το Mega, η ίδια φέρεται να αντέδρασε σε έντονο ύφος, ανεβάζοντας τον τόνο της φωνής της και διερωτώμενη: «Τι έχω κάνει και με αντιμετωπίζετε έτσι;».

Νέα προθεσμία για απολογία

Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα (15/9) και είναι πλέον αντιμέτωποι με μια σαφώς βαρύτερη κατηγορία σε σχέση με εκείνη της θανατηφόρας έκθεσης που αντιμετώπιζαν αρχικά.

Η μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ανοίγει, μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης μετά τις απολογίες τους.

Η συγκεκριμένη πράξη χαρακτηρίζεται κακούργημα και σε περίπτωση καταδίκης χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών, προβλέπεται ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Παράλληλα, η προσωρινή κράτηση μπορεί να αποφασιστεί μετά την απολογία ενώπιον του ανακριτή. Αντίθετα, για τη θανατηφόρα έκθεση προβλέπεται πρόσκαιρη κάθειρξη έως 10 έτη, ενώ η προφυλάκιση επιβάλλεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η εξέλιξη στην υπόθεση ήρθε μετά την ενσωμάτωση νέων στοιχείων στη δικογραφία, τα οποία προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα. Με βάση αυτά, ο ανακριτής ζήτησε από τις εισαγγελικές αρχές να προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης για το βαρύτερο αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε η εξέταση ψηφιακών πειστηρίων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, τα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τους δύο κατηγορούμενους.