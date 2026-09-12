Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Νέο βίντεο αποτυπώνει γιατρό της κλινικής να αποχωρεί από κατάστημα εστίασης και να κατευθύνεται προς το ιατρείο την 9η Σεπτεμβρίου.

Τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο από τις 13:00, αντί για τις 16:00 που ανέφεραν οι γιατροί.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τον γιατρό ως εμφανώς ταραγμένο την ώρα που συνομιλούσε στο κινητό τηλέφωνο, κατευθυνόμενος προς τον χώρο του ιατρείου.

Οι αρχές εξετάζουν αν ο γιατρός γνώριζε για την παρουσία του τραγουδιστή στο ιατρείο ή αν ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την ανακοπή κατά την παραμονή του στο κατάστημα.

Ο γιατρός είχε καταθέσει προηγουμένως ότι επέστρεψε στο ιατρείο μόνο αφού έλαβε ενημέρωση από τη σύζυγό του για το περιστατικό της ανακοπής.

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Ένα ακόμη στοιχείο προστίθεται στην έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τις κινήσεις των δύο γιατρών που είχαν την ευθύνη της κλινικής όπου σημειώθηκε το περιστατικό, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της 9ης Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για νέο βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1 και στο οποίο αποτυπώνεται η διαδρομή ενός από τους γιατρούς στο Κολωνάκι. Συγκεκριμένα, στις 14:45 το μεσημέρι της Τετάρτης, ο γιατρός φαίνεται να αποχωρεί από κατάστημα εστίασης της περιοχής, έχοντας το κινητό τηλέφωνο στο χέρι και μιλώντας σε αυτό, ενώ στη συνέχεια κατευθύνεται προς το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, το οποίο απέχει περίπου 200 μέτρα.

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Αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, περιγράφουν τον γιατρό ως εμφανώς ταραγμένο την ώρα που συνομιλούσε στο τηλέφωνο και κατευθυνόταν προς το ιατρείο. Η χρονική στιγμή κατά την οποία καταγράφεται η κίνησή του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε φτάσει στο ιατρείο ήδη από τις περίπου 13:00. Το συγκεκριμένο στοιχείο δεν συμβαδίζει με τις αρχικές αναφορές των γιατρών, σύμφωνα με τις οποίες ο τραγουδιστής είχε προσέλθει στον χώρο περίπου στις 16:00.

Η παρουσία του γιατρού εκτός ιατρείου αποκτά ιδιαίτερη σημασία και σε συνδυασμό με όσα είχε αναφέρει ο ίδιος στην κατάθεσή του. Όπως είχε υποστηρίξει, δεν βρισκόταν στο ιατρείο όταν έφτασε εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης και επέστρεψε μόνο αφού ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τη σύζυγό του ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Ο γιατρός έχει επίσης καταθέσει ότι, όταν επέστρεψε στον χώρο, ξεκίνησε να κάνει ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη και συνέχισε μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Με βάση το νέο βίντεο και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, εξετάζονται δύο διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

Η πρώτη είναι ο γιατρός να γνώριζε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρείο και υποβαλλόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ η δεύτερη είναι να πληροφορήθηκε για την κατάσταση του τραγουδιστή τηλεφωνικά από τη σύζυγό του ενώ βρισκόταν ακόμη στην καφετέρια. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, αναστατώθηκε από την ενημέρωση και έσπευσε προς το ιατρείο προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί και ποια ήταν η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Φωτογραφίες – ντοκουμέντο μέσα από το ιατρείο

Νέα φωτογραφικά στοιχεία από το εσωτερικό του ιατρείου στο Κολωνάκι παρουσίασε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Οι συγκεκριμένες εικόνες καταγράφηκαν μετά την είσοδο των διασωστών στον χώρο και τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα νέο ντοκουμέντο που έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των γιατρών, καθώς αποτυπώνει με ακρίβεια τόσο την ώρα έναρξης της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης όσο και τη συνολική διάρκειά της.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές ανέκτησαν από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτογραφικό στοιχείο, το οποίο καταγράφει τη λειτουργία του. Σύμφωνα με τα δεδομένα που αποτυπώνονται, η διαδικασία ξεκίνησε στις 14:14:10 και το μηχάνημα παρέμεινε σε λειτουργία για συνολικά 42 λεπτά.

Το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην έρευνα, καθώς προσδιορίζει με ακρίβεια το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

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Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου, οι ίδιες φέρονται να παραδέχονται ότι πραγματοποιήθηκε καθαρισμός στον συγκεκριμένο χώρο.

Το στοιχείο αυτό δημιουργεί ένα κρίσιμο ερώτημα για την υπόθεση: Πότε ακριβώς καθαρίστηκε ο χώρος; Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του και επί περίπου μιάμιση ώρα γίνονταν προσπάθειες για την επαναφορά του.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου, οι εργαζόμενοι φέρονται να αναζητούσαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή του AI, οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να διαχειριστούν την κατάσταση.

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Έτσι, οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου, σε συνδυασμό με τις αναφορές για τον καθαρισμό του χώρου και το χρονικό σημείο κατά το οποίο αυτός πραγματοποιήθηκε, αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.