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Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα αγόρι μόλις 8 ετών, το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί ενώ κολυμπούσε στην παραλία Μαραθιά, κοντά στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή των δικών του ανθρώπων ενώ βρισκόταν μέσα στη θάλασσα. Όταν έγινε αντιληπτό τι είχε συμβεί, ανασύρθηκε από το νερό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, χωρίς να έχει σφυγμό.

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Εκεί, ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος άρχισε αμέσως προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Έπειτα από μια δραματική μάχη, ο 8χρονος ανταποκρίθηκε, απέκτησε ξανά σφυγμό και άρχισε να παρουσιάζει σημάδια ζωής.

«Ήρθε μπλε στο νοσοκομείο, του έβγαλα ένα κιλό νερό», ανέφερε ο γιατρός, περιγράφοντας την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόταν το αγόρι.

Μετά την επιτυχημένη ανάνηψη, το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πύργου. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Πάτρας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να δίνει τη μεγάλη μάχη.

Σε ανάρτησή του, ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος αποτύπωσε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στα επείγοντα: «Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει!».

Ο ίδιος περιέγραψε και τη στιγμή κατά την οποία οι προσπάθειες άρχισαν να αποδίδουν: «Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι έπρεπε! Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση, σφυγμό, τα ματάκια του ανοιγόκλειναν».

Η επιτυχία της ανάνηψης αποτέλεσε, όπως σημείωσε, τη μεγαλύτερη δικαίωση για έναν γιατρό. «Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει…», έγραψε, εκφράζοντας την ελπίδα του για θετική έκβαση. Μετά την ολοκλήρωση της εξαιρετικά δύσκολης προσπάθειας, ο γιατρός εξομολογήθηκε πως μπορούσε πλέον να απομονωθεί για λίγο, να κλάψει και να αποφορτιστεί από την ένταση.

Πηγή: thebest.gr