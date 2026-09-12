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Σύμφωνα με την Πολυτίμη Λεονάρδου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η διενέργεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικά ιατρεία απαγορεύεται, ενώ το εν λόγω ιατρείο δεν διέθετε τις απαραίτητες εγκρίσεις ούτε εξοπλισμό για επείγοντα περιστατικά.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν ασυμφωνίες στους ισχυρισμούς της γιατρού σχετικά με τη λειτουργία των μηχανημάτων και τη διαδικασία προετοιμασίας των ασθενών.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η απουσία καρδιολογικού ελέγχου στους φακέλους των ασθενών και ο σκόπιμος καθαρισμός του χώρου μετά το περιστατικό.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι γιατροί δεν συνόδευσαν τον ασθενή στο νοσοκομείο για την παροχή κρίσιμων πληροφοριών.

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Νέα στοιχεία ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης 9/9 σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Όσα αποκάλυψε η Πολυτίμη Λεονάρδου

Σύμφωνα με την Πολυτίμη Λεονάρδου, μέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ που συνέταξε το πόρισμα για το ιατρείο που έκανε την πλασμαφαίρεση ο τραγουδιστής, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν γνώριζε αγνοούσε ότι υπήρχαν τέτοια μηχανήματα στον χώρο.

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«Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα ήξερε, δεν τα γνώριζε. Παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε εισηγηθεί να κλείσει το ιατρείο της 56χρονης και της είχε επιβληθεί πρόστιμο 73.000. Οι Αρχές, μάλιστα, ανέκτησαν κρίσιμα στοιχεία τα οποία είχαν διαγραφεί σκόπιμα κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Σύμφωνα με όσα είπε η κ. Λεονάρδου στον ΣΚΑΙ, η γιατρός της ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στις 9 Σεπτεμβρίου προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει και ότι απλά είχε πραγματοποιήσει φλεβοκέντηση στο ένα χέρι, ενώ επιχειρούσε να κάνει το ίδιο και στο δεύτερο.

Σημείωσε ότι στον έλεγχο που έκανε ο ΙΣΑ εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στον καναπέ, ενώ τα ευρήματα καταγράφηκαν φωτογραφικά και, σύμφωνα με την ίδια, το σχετικό υλικό αποτελεί μέρος της δικογραφίας.

Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν τα όσα είπε η Πολυτίμη Λεονάρδου για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Η ίδια μάλιστα ζήτησε να ανοίξει το μηχάνημα κατά τη διάρκεια του επανελέγχου. Από τα δεδομένα του μηχανήματος, όπως ανέφερε, προέκυπτε έναρξη διαδικασίας στις 14:14, ενώ είχαν καταγραφεί συνολικά 42 λεπτά λειτουργίας.

Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι αυτός ο χρόνος αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος για να ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Η κ. Λεονάρδου ζήτησε τότε να της επιδειχθεί στην πράξη ολόκληρη η διαδικασία προετοιμασίας.

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«Άρα τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται»

«Της ζήτησα εγώ προσωπικά: “Ήρθα στο ιατρείο σας για πλασμαφαίρεση, παρακαλώ επιδείξτε μου πώς γίνεται η προετοιμασία”», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η δοκιμή ξεκίνησε στις 10:29 και στις 10:51 είχε ολοκληρωθεί η προετοιμασία, ενώ περίπου στις 11:00 το μηχάνημα είχε φτάσει στο στάδιο «Έναρξη ασθενούς».

«Άρα τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται», τόνισε ήταν τα λόγια της Πολυτίμης Λεονάρδου καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Ιωάννα Γάκα.

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Η κ. Λεονάρδου αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η καταγραφή των ασθενών στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Όπως είπε, δεν καταχωρίζονταν τα ονόματα των ασθενών και όταν η ίδια ρώτησε σχετικά τη γιατρό, εκείνη φέρεται να της απάντησε ότι δεν υπήρχε σχετική καταγραφή, καθώς γνώριζε η ίδια τον κάθε ασθενή.

«Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης απαγορεύεται να γίνεται σε ιδιωτικά ιατρεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει εγκρίνει αυτή τη λειτουργία αυτού του μηχανήματος», ανέφερε η Πολυτίμη Λεονάρδου και πρόσθεσε ότι κατά τον πρόσφατο έλεγχο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα σε διαφορετικές αίθουσες του ιατρείου

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Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε στην κ. Λεονάρδου ότι είχε προμηθευτεί η ίδια το μηχάνημα από εταιρεία του εξωτερικού και ότι είχε γίνει επίσημη αντιπρόσωπός του.

«Δεν υπήρχε σε κανέναν ασθενή καρδιογράφημα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Λεονάρδου για το εάν γίνονταν καρδιογραφήματα και καρδιολογικοί έλεγχοι. Όπως περιέγραψε, ρώτησε προσωπικά τη γιατρό εάν πραγματοποιούνταν καρδιογραφήματα και καρδιολογικοί έλεγχοι και έλαβε αρνητική απάντηση. «Άνοιξα φακέλους, ντοσιέ. Δεν υπήρχε σε κανέναν ασθενή καρδιογράφημα», ανέφερε.

Όπως είπε η Πολυτίμη Λεονάρδου είναι απαραίτητο «σε πράξεις που είναι επικίνδυνες για τη ζωή ενός ανθρώπου να υπάρχει καρδιολογική εκτίμηση προεπεμβατική. Εδώ πέρα μιλάμε για μια εξωσωματική πράξη. Το αίμα του ανθρώπου φιλτράρεται και επανέρχεται στον οργανισμό του. Αυτές είναι πράξεις οι οποίες πρέπει να γίνονται σε νοσοκομεία, όπου υπάρχει η κατάλληλη ομάδα ιατρών για το τυχόν επείγον και επίσης μια μονάδα ΜΕΘ και μια δυνατότητα διασωλήνωσης».

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Η κ. Λεονάρδου διευκρίνισε ότι σε προηγούμενο έλεγχο η επιτροπή είχε ζητήσει από τους γιατρούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης.

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«Εμείς, ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, είχε δηλωθεί ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα το χειριζόταν ο παθολόγος του ιατρείου, ο οποίος, όπως τόνισε, δεν νομιμοποιούνταν να το χειρίζεται.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2025, σύμφωνα με την ίδια, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανήματος πλασμαφαίρεσης ούτε κάποιου σχετικού προσαρτήματος.

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Σε πρόσφατο επανέλεγχο, ωστόσο, όπως ανέφερε, το παλαιότερο μηχάνημα φυγοκέντρησης, για το οποίο είχε ζητηθεί η απομάκρυνσή του, εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα. Παράλληλα, βρέθηκε και νεότερης τεχνολογίας μηχάνημα φυγοκέντρησης κάτω από φελιζόλ.

Οσον αφορά στην παρουσία απινιδωτή στο ιατρείο η κ. Λεονάρδου είπε ότι δεν είδαν.

Ως προς τον συγκατηγορούμενο σύζυγό της, επίσης γιατρό που διατηρεί ιατρείο στον ίδιο χώρο, ο ίδιος υποστήριξε πως ενεπλάκη στο περιστατικό μόνο για να παράσχει ΚΑΡΠΑ πριν φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και παρείχε και ενέσεις αδρεναλίνης. Την στιγμή του ραντεβού βρισκόταν για αρκετή ώρα σε κοντινό εστιατόριο και επέστρεψε στο ιατρείο του λίγο πριν τις τρεις το απόγευμα.

Επίσης, μία διαφορά στις μεταξύ τους καταθέσεις προκύπτει και για τον απινιδωτή, όπου στους διασώστες ο γιατρός είπε ότι είχαν αλλά δεν λειτουργούσε, ενώ η σύζυγός του είπε πως έγινε απινίδωση αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ο χώρος καθαρίστηκε μετά το περιστατικό

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει καταγραφεί στην προανάκριση αφορά τον καθαρισμό του χώρου όπου σημειώθηκε η κατάρρευση.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., εργαζόμενοι του ιατρείου καθάρισαν τον χώρο μετά το περιστατικό. Η πρακτική επιβεβαιώνεται και από την κατάθεση της γραμματέως, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι μαζί με άλλες νοσηλεύτριες προχώρησαν στον καθαρισμό για λόγους υγιεινής, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για κάτι που συνέβαινε και κατά τη συνήθη λειτουργία του ιατρείου.

Στη δικογραφία καταγράφεται επίσης ως σημείο προς διερεύνηση το γεγονός ότι οι δύο γιατροί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερώσουν τους γιατρούς για την κατάσταση που είχε προηγηθεί.