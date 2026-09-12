Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η νεκροτομή δεν κατέδειξε τον παράγοντα που προκάλεσε την καρδιακή ανακοπή.

Οι Αρχές διερευνούν αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο εμπλεκόμενων γιατρών, εστιάζοντας στη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και στο ενδεχόμενο ιατρικής αμέλειας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται στοιχεία όπως η ανάκτηση διαγραφείσας φωτογραφίας από το κινητό της γιατρού, το διαγραμμένο ραντεβού του τραγουδιστή και οι διαφοροποιήσεις ως προς τον χρόνο παραμονής του στο ιατρείο.

Οι δύο γιατροί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, αναμένεται να απολογηθούν στις δικαστικές αρχές, ενώ η οικογένεια του θανόντος ζητά την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της ιατρικής πράξης.

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Νέα στοιχεία αναμένεται να προσθέσουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η νεκροτομή δεν κατάφερε να προσδιορίσει την αιτία που οδήγησε στην καρδιακή ανακοπή του τραγουδιστή.

Η νεκροτομή πραγματοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή Νίκο Καλόγρηα, παρουσία των τεχνικών συμβούλων που έχουν οριστεί τόσο από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και από την πλευρά των κατηγορουμένων. Όπως εξηγούν ιατροδικαστικές πηγές, η ανακοπή αποτελεί το τελικό συμβάν και όχι την αιτία θανάτου. Έτσι, το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τη διακοπή της καρδιακής λειτουργίας.

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Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η ανακοπή να συνδέεται με επιπλοκή κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχει η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ που έφτασε στο ιατρείο μόλις τέσσερα λεπτά μετά την κλήση για το περιστατικό.

Ο διασώστης περιέγραψε την κατάσταση που αντίκρισε το πλήρωμα όταν έφτασε στο σημείο, αλλά και όσα συνέβησαν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η συμπεριφορά της 56χρονης γιατρού κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αντιμετώπισης του περιστατικού.

Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό διάστημα από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Η φωτογραφία από την πλασμαφαίρεση και η αναζήτηση στην AI

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Ένα από τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στην έρευνα αφορά φωτογραφία που φέρεται να είχε τραβήξει η 56χρονη γιατρός κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η συγκεκριμένη φωτογραφία διαγράφηκε στη συνέχεια, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ανακτήσουν κατά την έρευνα.

Το εύρημα αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με τον ισχυρισμό ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη δεν είχε ξεκινήσει όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε.

Παράλληλα, στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού εντοπίστηκε στο ιστορικό περιήγησης αναζήτηση σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς ασθενούς από καρδιακή ανακοπή μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Το ραντεβού που διαγράφηκε και η διαδρομή με το ταξί

Σημαντικά θεωρούνται και τα ευρήματα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ιατρείου. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχε διαγραφεί η καταχώριση του ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ανάκτηση των δεδομένων έδειξε ότι το ραντεβού είχε προγραμματιστεί για τις 9 Σεπτεμβρίου, από τις 13:00 έως τις 15:00.

Όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις για τη διαγραφή, φέρεται να υποστηρίχθηκε ότι επρόκειτο για πρακτική που ακολουθείται. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, φέρεται να επισήμαναν ότι αντίστοιχη διαγραφή δεν είχε γίνει στις υπόλοιπες καταχωρίσεις.

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Την ίδια ώρα, εντοπίστηκε ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποβιβάστηκε στις 13:55, ώρα που δεν συμβαδίζει με την αναφορά της 56χρονης γιατρού ότι έφτασε στο ιατρείο στις 16:00.

Τι δείχνουν οι κάμερες για τον δεύτερο γιατρό

Από την αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας προέκυψε ότι ο 58χρονος γιατρός βρισκόταν στις 13:59 σε καφετέρια μαζί με συνεργάτιδά του. Από το υλικό δεν προκύπτει με ακρίβεια η ώρα επιστροφής του στο ιατρείο.

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Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι εκείνη την ημέρα είχε τρία προγραμματισμένα ραντεβού και ότι, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο, ο ίδιος είχε αποχωρήσει για φαγητό. Όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε από τη σύζυγό του για την ανακοπή.

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Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν, πάντως, ότι την κλήση στο ΕΚΑΒ στις 16:21 φέρεται να έκανε ο ίδιος.

Ο 58χρονος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην ιατρική επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι το ιατρείο του συστεγάζεται με εκείνο της συζύγου του.

Τι αποκαλύπτει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

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Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η πλασμαφαίρεση.

Η 56χρονη γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής παρέμεινε εκεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι το μηχάνημα δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Ωστόσο, η κατάθεση της γραμματέως αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά. Επιπλέον, από την εξέταση του λογισμικού του μηχανήματος από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προέκυψε ότι αυτό είχε λειτουργήσει για περίπου 40 έως 45 λεπτά.

Τα στοιχεία αυτά οδηγούν τις Αρχές στην εκτίμηση ότι ο τραγουδιστής δεν βρισκόταν απλώς ξαπλωμένος στο κρεβάτι, αλλά είχε ήδη υποβληθεί για σημαντικό χρονικό διάστημα στη διαδικασία.

Νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε επίσης ότι περίπου στις 15:00 ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο, παρέμεινε περίπου μισή ώρα στο γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε μαζί της στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το μηχάνημα.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 56χρονης, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέθηκε με τα μέσα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και του τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι η ανακοπή σημειώθηκε όταν τοποθετούσε τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα, οπότε ξεκίνησε προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Οι αντιφάσεις που εξετάζουν οι Αρχές

Στη δικογραφία υπάρχει ειδικό κεφάλαιο με τις «Αντιφάσεις», όπου καταγράφονται οι διαφοροποιήσεις που εντοπίστηκαν στις καταθέσεις των δύο γιατρών σε σχέση με το υπόλοιπο προανακριτικό υλικό.

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η διαφορετική αναφορά ως προς την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, καθώς και η αντίθεση ανάμεσα στον ισχυρισμό ότι το μηχάνημα δεν είχε ξεκινήσει και στα δεδομένα που καταγράφηκαν από το ίδιο το σύστημα.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι αναφορές των δύο γιατρών σχετικά με τις ειδικότητές τους και τη λειτουργία των ιατρείων.

Η 56χρονη δήλωσε ότι είναι γυναικολόγος, ενώ ο 58χρονος ότι είναι παθολόγος. Ωστόσο, στα έγγραφα που εξετάστηκαν από τις Αρχές αναφέρεται άδεια λειτουργίας «ιατρείου άνευ ειδικότητας» για την πρώτη και άδεια λειτουργίας Παθολογικού Ιατρείου για τον δεύτερο, στην ίδια διεύθυνση.

Η πλασμαφαίρεση χωρίς προηγούμενο καρδιολογικό έλεγχο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι θεραπείες πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Από την έρευνα στους ιατρικούς φακέλους ασθενών φέρεται να διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε προηγούμενη καρδιολογική εκτίμηση ούτε καρδιογράφημα, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούνταν επεμβατικές ιατρικές πράξεις.

Η διαπίστωση αυτή εξετάζεται πλέον από τις Αρχές σε συνδυασμό με τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συγκεκριμένη διαδικασία στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο χώρος καθαρίστηκε μετά το περιστατικό

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει καταγραφεί στην προανάκριση αφορά τον καθαρισμό του χώρου όπου σημειώθηκε η κατάρρευση.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., εργαζόμενοι του ιατρείου καθάρισαν τον χώρο μετά το περιστατικό. Η πρακτική επιβεβαιώνεται και από την κατάθεση της γραμματέως, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι μαζί με άλλες νοσηλεύτριες προχώρησαν στον καθαρισμό για λόγους υγιεινής, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για κάτι που συνέβαινε και κατά τη συνήθη λειτουργία του ιατρείου.

Στη δικογραφία καταγράφεται επίσης ως σημείο προς διερεύνηση το γεγονός ότι οι δύο γιατροί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερώσουν τους γιατρούς για την κατάσταση που είχε προηγηθεί.

Τη Δευτέρα οι απολογίες των δύο γιατρών

Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών οι δύο γιατροί και ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, και έχουν ήδη λάβει προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η 56χρονη φέρεται να υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής προσήλθε στο ιατρείο σε επιβαρυμένη οργανική κατάσταση και αναμένεται να κληθεί να εξηγήσει γιατί προχώρησε στην επίμαχη διαδικασία και γιατί, σύμφωνα με την κατηγορία, δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Από την πλευρά του, ο 58χρονος υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στην ιατρική πράξη και ότι την ώρα της κατάρρευσης δεν βρισκόταν στον χώρο, καθώς είχε αποχωρήσει για φαγητό.

Παράλληλα, οι δύο γιατροί φέρεται να υποστηρίζουν ότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, το ένα το 2025 και το άλλο το 2026.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι τα μηχανήματα είχαν εγκατασταθεί παράνομα και έχει ζητήσει την κατάσχεση και τον έλεγχό τους, ενώ παράλληλα ζητά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης στο ΕΚΑΒ και την πλήρη εξέταση του ιατρικού φακέλου.

Οι τελικές απαντήσεις για το τι προκάλεσε την ανακοπή και αν αυτή συνδέεται με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης αναμένονται πλέον από τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.