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Τα στοιχεία της δικογραφίας, οι μαρτυρίες του προσωπικού και το βιντεοληπτικό υλικό έρχονται σε σύγκρουση με τους ισχυρισμούς των γιατρών σχετικά με την ώρα άφιξης του καλλιτέχνη, τη διάρκεια παραμονής του στο ιατρείο και τη λειτουργία του εξοπλισμού απινίδωσης.

Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει τις άδειες λειτουργίας των ιατρείων σε σχέση με τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, ενώ προκαλεί ερωτήματα ο καθαρισμός του χώρου μετά το συμβάν και η απουσία συνοδείας του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, η κατάθεση του οδηγού ταξί υποδεικνύει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο νωρίτερα από ό,τι δήλωσαν οι γιατροί, έχοντας υποστεί προηγουμένως τραυματισμό στο κεφάλι.

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Στο στόχαστρο των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στις καταθέσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα.

Από τη συνδυαστική μελέτη των στοιχείων της δικογραφίας και τη σύγκρισή τους με τις μαρτυρίες του προσωπικού του ιατρείου στο Κολωνάκι, τη διαθέσιμη βιντεοληπτική κάλυψη και τα ευρήματα του ΕΚΑΒ, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εντοπίσει διάφορες κομβικές αντιφάσεις, καθώς και επιπλέον ύποπτα ευρήματα που κλονίζουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.

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Η ώρα άφιξης του τραγουδιστή

Στις καταθέσεις τους οι γιατροί φαίνεται πως υπέπεσαν σε σημαντικές αντιφάσεις. Αρχικά, το πρώτο αντιφατικό στοιχείο που έδωσαν αφορά στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο του Κολωνακίου. Η Ιωάννα Γάκα ισχυρίστηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στις 16:00 όμως η δήλωσή της διαψεύδεται από τρεις εργαζόμενους στο ιατρείο.

Η εκδοχή της ιατρού προσκρούσει στα όσα κατέθεσαν τρεις γυναίκες που εργάζονται για την γιατρό που έδωσαν διαφορετική ώρα άφιξης του καλλιτέχνη. Αυτό είναι το πρώτο από τα κρίσιμα κενά που διαπιστώνονται στην προανάκριση.

Συγκεκριμένα, από τις καταθέσεις προκύπτουν διαφορετικές ώρες από περίπου τις 14:00-14:30 έως τις 15:30, ενώ νοσηλεύτρια τοποθετεί την άφιξή του περίπου στις 15:00.

Επιπροσθέτως, αξιοποιώντας βιοντεοληπτικό υλικό η ΕΛ.ΑΣ διαπίστωσε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν από τις 13:59 έως τις 14:43 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, στοιχείο που επίσης εντάχθηκε στην προσπάθεια ανασύνθεσης του χρονικού παζλ εκείνης της ημέρας.

Το χρονικό διάστημα παραμονής του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο

Ένα δεύτερο κρίσιμο αντιφατικό στοιχείο, που προέρχεται και πάλι από την γιατρό, είναι το χρονικό διάστημα παραμονής του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Η γιατρός κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συμπλήρωσε πως ακόμη δεν είχε γίνει εκκίνηση του μηχανήματος.

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Όμως, η εκδοχή της καταρρίπτεται από την κατάθεση εργαζόμενης, της γραμματέως, σύμφωνα με την οποία ο καλλιτέχνης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά. Αυτή ακριβώς η ανακολουθία στην κατάθεση είναι η δεύτερη κρίσιμη αντίφαση.

Εν τω μεταξύ, νοσηλεύτρια που εργάζεται στο ιατρείο του Κολωνακίου, κατέθεσε ότι περίπου στις 15:00 ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο, παρέμεινε περίπου μισή ώρα στο βασικό γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια μετέβη μαζί της στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», όπου επρόκειτο να γίνει η θεραπεία που είχαν προγραμματίσει.

Η διαφορά που προκύπτει είναι σημαντική και καταγράφεται ρητά από τους αστυνομικούς.

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Αξίζει να σημειωθεί πως η κα Γάκα, στην κατάθεσή της, περιέγραψε ότι ο Μαζωνάκης ξάπλωσε στο κρεβάτι, συνδέθηκε με τα μέσα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και ότι στον τραγουδιστή τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας.

Ισχυρίστηκε πως ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

Το προφίλ

Ένα τρίτο σημείο ενδιαφέροντος που προκύπτει είναι αυτό που συνδέει άμεσα τις ειδικότητες των γιατρών με τις βεβαιώσεις λειτουργίας των δύο ιατρείων. Κατά την αρχική της εξέταση, η Ιωάννα Γάκα εμφανίστηκε ως γιατρός με ειδικότητα γυναικολόγου, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δήλωσε παθολόγος

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Κατά την Ελληνική Αστυνομία οι δηλώσεις αυτές εξετάζονται «σε αντίθεση με τις άδειες των ιατρείων και τις παροχές που παρείχαν στους ενδιαφερόμενους».

Η γιατρός προσκόμισε την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2336 της 4ης Ιουλίου 2013 βεβαίωση λειτουργίας συστεγαζόμενου ιδιωτικού ιατρείου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η εν λόγω βεβαίωση, όπως προκύπτει από δικογραφία, της χορηγεί άδεια λειτουργίας «ιατρείου άνευ ειδικότητας» στην οδό Καρνεάδου 11, στον πρώτο όροφο.

Η βεβαίωση που αφορά τον Ηλία Θεοδωρόπουλο περιλαμβάνεται επίσης στο έγγραφο και με βάση αυτή του χορηγείται άδεια λειτουργίας Παθολογικού Ιατρείου στην ίδια διεύθυνση, το οποίο συστεγάζεται με το ιδιωτικό ιατρείο της κας Γάκα.

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Η αντιπαραβολή αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας για τους αστυνομικούς.

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Ουσιαστικά, από τη μία έχουν όσα δήλωσαν οι γιατροί για τις ειδικότητές τους και από την άλλη το τι ακριβώς επέτρεπαν οι βεβαιώσεις λειτουργίας και ποιες ιατρικές υπηρεσίες φαίνεται ότι παρέχονταν στην πράξη εντός του ιατρείου.

Η απινίδωση

Η τέταρτη αντίφαση εντοπίζεται στα όσα υποστήριξαν για τα γεγονότα από τη στιγμή που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με την Ιωάννα Γάκα ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχείρησε απινίδωση χωρίς ο τραγουδιστής να ανταποκριθεί.

Όμως, ο σταθμός του ΕΚΑΒ που έφτασε στο ιατρείο διαπίστωσε ότι σε αυτό υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή το οποίο δεν λειτουργούσε.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος στους διασώστες του ΕΚΑΒ στο ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή το οποίος όμως δεν λειτουργούσε. Αυτή είναι και η τέταρτη αντίφαση που καταγράφεται.

Στις παραπάνω αντιφάσεις έρχονται να προστεθούν άλλα δύο στοιχεία στα οποία εστιάζουν στην έρευνά τους οι αστυνομικοί.

Το ένα αφορά το γεγονός πως ο χώρος καθαρίστηκε αμέσως μετά το συμβάν από εργαζόμενους του ιατρείου. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε συμπληρωματικά όσον αφορά στον καθαρισμό πως η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι τυπική και γίνεται για λόγους υγιεινής.

Η νοσηλεύτρια του ιατρείου υποστήριξε και αυτή πως ο καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου γίνεται για λόγους υγιεινής και πρόσθεσε πως σε περίπτωση απουσίας του νοσηλευτικού προσωπικού η εργασία γίνεται από τη γιατρό.

Το άλλο σχετίζεται με το γεγονός πως οι κατηγορούμενοι ιατροί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο ώστε να συνδράμουν με πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τους ιατρούς του νοσοκομείου «Ελπίς».

Σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν εξέφρασε επιθυμία να τους συνοδεύσεις στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ που εφημέρευε.

Στις καταθέσεις τους οι εργαζόμενες στο ιατρείο του Κολωνακίου αναφέρθηκαν και στην εικόνα που παρουσίαζε ο Γιώργος Μαζωνάκης. «Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομίλητος όπως πάντα, όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει», υποστήριξε νοσηλεύτρια.

Άλλη εργαζόμενη στο ιατρείο είπε στην αρχική της κατάθεσε: «Όταν ήρθε σήμερα ήταν λίγο περίεργος, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του, δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν».

Μία τρίτη εργαζόμενη είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη πως φαινόταν αποπροσανατολισμένος, το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και παρατήρησε πιθανόν ένα σημάδι στο πρόσωπό του. Μιλούσε κανονικά και με ενέργεια και όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε «Δεν ήταν δηλαδή στα μάτια μου αδύναμος. Και μας μίλησε και χαμογελαστός ήταν».

Η κατάθεση του οδηγού ταξί

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο από τη στιγμή που το ταξί αφήνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στην οδό Καρνεάδου, όπου βρίσκεται το εν λόγω ιατρείο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο πελάτης παρελήφθη με καθυστέρηση μίας ώρας και κατά τη διάρκεια της διαδρομής χρειάστηκε να σταματήσουν σε φαρμακείο, καθώς παρουσίαζε αιμορραγία από τραύμα στο κεφάλι. Τελικά, έφτασαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 2 παρά 5 το μεσημέρι.

Όπως ανέφερε στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο ταξιτζής δούλευε για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Του είχε πει λοιπόν από την προηγούμενη ώρα, όπως συνέβαινε πολλές φορές, να πάει στις 12 τη μοιραία ημέρα στο σπίτι του να τον παραλάβει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως κατέθεσε, κατέβηκε στις 13:00 και στη διάρκεια της διαδρομής από το σπίτι του μέχρι το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, σταμάτησαν σε φαρμακείο διότι παρουσίαζε αιμορραγία από το κεφάλι. Κάπου είχε χτυπήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήθελε να του περιποιηθούν το τραύμα.

Έφτασαν λοιπόν στις 13:55 και εξετάζεται και ο ταξιτζής να πει κι άλλες λεπτομέρειες, όπως σε τι κατάσταση ήταν, τι είχε συμβεί τις προηγούμενες μέρες, πότε είχε ξαναπάει συνολικά και άλλα θέματα που αφορούν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώθηκε ότι το ραντεβού του Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο ήταν από τις 13:00 έως τις 16:00. Πήγε με μία ώρα καθυστέρηση ο Γιώργος Μαζωνάκης, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι όλα έγιναν στις 16:00, όπως είπαν οι δύο γιατροί.