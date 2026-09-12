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Οι αστυνομικοί εντόπισαν σημαντικές αντιφάσεις στις αρχικές καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας απόκλισης σχετικά με τον πραγματικό χρόνο άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εξέτασε επιτόπου τα δεδομένα και ενημέρωσε άμεσα τον εισαγγελέα για τα ευρήματα που προέκυψαν από την προανάκριση.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν τα γεγονότα αντιπαραβάλλοντας τις καταθέσεις με τα ψηφιακά στοιχεία, τις κάμερες και τα ευρήματα του ιατρείου.

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Νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέροντας ότι οι Αρχές εντόπισαν προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία ωστόσο κατάφεραν να ανακτήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της ανάκρισης, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους.

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«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. στάθηκε ιδιαίτερα στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών μετά την ενημέρωση για τον θάνατο του τραγουδιστή. Αστυνομικοί μετέβησαν στο νοσοκομείο, στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και στο ιδιωτικό ιατρείο όπου είχε προηγηθεί το περιστατικό.

Όπως εξήγησε, η παρουσία των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς μπόρεσαν να εξετάσουν επιτόπου τα διαθέσιμα στοιχεία και να ενημερώσουν άμεσα τον αρμόδιο εισαγγελέα για τα ευρήματα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η υπόθεση ανέδειξε τη σημασία της ταχύτητας στην αστυνομική έρευνα, καθώς, όπως ανέφερε, παρά την άμεση επέμβαση των Αρχών, «έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων».

Οι αντιφάσεις που έβαλαν σε υποψίες τους αστυνομικούς

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να είχαν και οι αντιφάσεις που εντοπίστηκαν ήδη από τα πρώτα στάδια. Οι αστυνομικοί συνέκριναν τις αρχικές καταθέσεις και πληροφορίες που έλαβαν με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει από την έρευνα στον χώρο και την ευρύτερη περιοχή.

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«Ήταν πολύ βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να αντιληφθούμε ότι δεν μας δίνονται οι πληροφορίες όπως πραγματικά συνέβησαν στον χώρο αυτό», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Ιδιαίτερη σημασία είχε, σύμφωνα με την ίδια, η διαφορά που καταγράφηκε ως προς την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Η ώρα που είχε δοθεί αρχικά στις Αρχές φέρεται να μην ταυτιζόταν με τον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο τραγουδιστής έφτασε και εισήλθε στον χώρο.

«Υπήρχε μεγάλη απόκλιση στον χρόνο ο οποίος δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου.

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Η συγκεκριμένη χρονική απόκλιση αξιολογείται σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αντιφάσεις που έχουν προκύψει από την προανάκριση, αλλά και με τα ψηφιακά και άλλα στοιχεία που κατάφεραν να ανακτήσουν οι Αρχές.

Πλέον, οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη, αντιπαραβάλλοντας τις καταθέσεις με τα αντικειμενικά ευρήματα από το ιατρείο, τις κάμερες και τα ψηφιακά δεδομένα.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί βρίσκονται πλέον στη διάθεση των δικαστικών Αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόμενο των δεδομένων που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θεωρούνται κρίσιμα για την περαιτέρω πορεία της έρευνας.

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