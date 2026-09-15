Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Επί σχεδόν οκτώ ώρες παρέμεινε στο γραφείο του Ανακριτή η γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης, διατήρησε μία αναίσθητη στάση όσο απολογούνταν.

Η κυνική στάση της γιατρού

Σύμφωνα με το Star, η Ιωάννα Γάκα φέρεται να αναρωτιόταν εάν μπορούσε να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο, να ζητούσε να βγει για λίγο έξω και να κάνει βόλτα, ενώ ρωτούσε εάν ο χώρος στον οποίο βρισκόταν θα ήταν το κελί της. Παράλληλα, φέρεται να ζητούσε να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα. Σε αντίθεση ο γιατρός ήταν μόνιμα με σκυμμένο κεφάλι και αμίλητος.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το Star, ισχυρίζεται ότι είναι όλα νόμιμα και έκανε το καθήκον της, παρόλο που τα στοιχεία κυρίως του Ιατρικού Συλλόγου τη διαψεύδουν.

Ο γιατρός, από την πλευρά του, θα επιμείνει στη γραμμή ότι δεν είχε ιδέα για ότι γινόταν πριν από τις τέσσερις το απόγευμα στο γραφείο της συζύγου του. Εδώ και μέρες έχει προτείνει τρεις μάρτυρες, αυτόπτες όπως τους χαρακτηρίζει, προκειμένου να αποδείξει όπως λέει ότι έλειπε από το ιατρείο και όταν επέστρεψε εξέταζε ασθενή και τον διέκοψαν για να επέμβει όπως λέει για να δώσει τις πρώτες βοήθειες.