Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη Δευτερα 14 Σεπτεμβριου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η γιατρός απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενη οποιαδήποτε πρόθεση πρόκλησης θανάτου στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ίδια υποστήριξε ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τη διάσωση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Τα ψηφιακά στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και τα κινητά τηλέφωνα καταδεικνύουν ωστόσο κρίσιμα λάθη, καθυστερήσεις και παράβλεψη προειδοποιητικών συναγερμών.

Οι αρχές ερευνούν την καθυστέρηση μίας ώρας στην κλήση του ΕΚΑΒ, καθώς και το οπτικό υλικό που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης.

Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση και το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης μετά την ολοκλήρωση των απολογιών.

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Μαραθώνια αποδείχθηκε η απολογία της γιατρού που βρίσκεται αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Για περίπου οκτώ ώρες η κατηγορούμενη βρισκόταν στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή, απαντώντας σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο και την αντιμετώπιση της κατάστασης μετά την ανακοπή του τραγουδιστή.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατό του, αλλά και ότι μπορούσε να προβλέψει την τραγική κατάληξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε πως από την πρώτη στιγμή έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την προσπάθεια να κρατηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στη ζωή.

Τα στοιχεία που «καίνε» τους γιατρούς

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και τα κινητά τηλέφωνα έρχονται σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς του ζευγαριού, φέρνοντας στο φως μια σειρά από κρίσιμα λάθη και καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ενεργοποιήθηκε στις 14:14 και η θεραπεία ξεκίνησε στις 14:37, ωστόσο κατά τη διάρκειά της καταγράφηκαν επανειλημμένα τουλάχιστον τρεις έως τέσσερις συναγερμοί και προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν.

Παράλληλα, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να ανακτήσουν διαγραμμένα αρχεία από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού, περιλαμβάνοντας δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο που τραβήχτηκαν στις 14:43 και 14:45, όπου ο ασθενής εμφανίζεται με κλειστά μάτια. Οι αρχές διερευνούν τόσο τον παραλήπτη του οπτικού υλικού όσο και την ακριβή κατάσταση του τραγουδιστή εκείνη τη στιγμή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην καθυστέρηση ειδοποίησης του ΕΚΑΒ. Αν και ο συναγερμός του μηχανήματος ήχησε στις 15:23, η κλήση στο 166 έγινε τελικά στις 16:23, μία ώρα αργότερα. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προέκυψε ότι τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών ήταν απενεργοποιημένα κατά το κρίσιμο διάστημα της κατάρρευσης του ασθενούς. Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο στις 16:26, διαπίστωσαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αναπνοή και σφυγμό.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να εμμένουν στις αρχικές τους θέσεις, με τον γιατρό να υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στον χώρο και ότι ενημερώθηκε μετά τις 16:00, ενώ η σύζυγός του να αποδίδει την καθυστέρηση σε κατάσταση πανικού.

Η τελική απόφαση για την ποινική τους μεταχείριση και το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης αναμένεται να ληφθεί από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Πηγή: dikastiko.gr