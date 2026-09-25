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Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη διοργανώνουν θαυμαστές του στην Πάτρα, την πόλη που συνδέθηκε με τα πρώτα σημαντικά επαγγελματικά βήματα του τραγουδιστή.

Η συνάντηση των θαυμαστών έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Όλγας, με ώρα έναρξης στις 19:40, εκτός απροότου λόγω βροχής. Την πρωτοβουλία πήραν φίλοι και μέλη του Giorgos Mazonakis Official FanClub, ενώ το σχετικό κάλεσμα έχει ήδη αρχίσει να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Ένα ηχείο, λίγες φωτογραφίες και τα τραγούδια του. Όποιος θέλει, ας έρθει», αναφέρεται στο διαδικτυακό κάλεσμα προς τους θαυμαστές του τραγουδιστή.

Η επιλογή της Πάτρας δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί μια από τις πόλεις που έπαιξαν ρόλο στα πρώτα βήματα της καλλιτεχνικής πορείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι διοργανωτές επιδιώκουν να συγκεντρώσουν τους ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική του, δημιουργώντας μια βραδιά με τραγούδια και φωτογραφίες από την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Η συμμετοχή στη συνάντηση είναι ανοιχτή σε όλους όσοι επιθυμούν να βρεθούν στην πλατεία Όλγας και να ενώσουν τη φωνή τους με τους υπόλοιπους θαυμαστές, τιμώντας τη μνήμη του τραγουδιστή μέσα από τα τραγούδια του.