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Στο πλατό του μουσικού διαγωνισμού The Voice, οι Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης και Έλενα Παπαρίζου θα συναντήσουν για πρώτη φορά την Πάολα.

Στην εκπομπή θα συμμετάσχουν επίσης η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Apon και ο Νίκος Βουρλιώτης για να ερμηνεύσουν επιτυχίες του καλλιτέχνη.

Την παρουσίαση του talent show θα αναλάβουν ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Γιώργος Λιανός, με τα γυρίσματα να ξεκινούν στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

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Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη θα προβάλλει ο ΣΚΑΪ -πιθανότατα- το επόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Οι τρεις καλλιτέχνες που μοιράστηκαν το ίδιο τηλεοπτικό πλατό την περασμένη σεζόν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης και Έλενα Παπαρίζου θα συναντήσουν για πρώτη φορά την Πάολα, η οποία δέχτηκε να πάρει τη θέση του αδικοχαμένου καλλιτέχνη στο νέο κύκλο του The Voice.

Εκτός από την Πάολα, με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδεόταν με βαθιά φιλία, ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν επιτυχίες του, είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου, με την οποία είχε συναντηθεί στη σκηνή των βραβείων MAD το 2018.

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Από τη σκηνή του The Voice θα περάσει και ο Apon, ένας από τους τελευταίους καλλιτέχνες με τον οποίο συνεργάστηκε την περασμένη σεζόν στην «Ακτή Πειραιώς», ενώ είχε λάβει μέρος και ως guest coach στο παιχνίδι του ΣΚΑΪ.

Ο Νίκος Βουρλιώτης, με τον οποίο είχαν τραγουδήσει μαζί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας τους, το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ήταν επίσης ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που προσέγγισε η Παραγωγή για να τραγουδήσει και να μιλήσει για εκείνον.

«Ενώ όλα τα υπόλοιπα τα είχα προσπαθήσει πολύ, τη συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν την προσπάθησα καθόλου, προέκυψε» είχε αποκαλύψει πριν από λίγες μέρες ο NiVo στο «Στούντιο 4». «Υπήρξε μια πρόταση από την πλευρά του Γιώργου να κάνουμε μια περιοδεία μαζί και στο πλαίσιο της περιοδείας είπαμε το προφανές, ότι πρέπει κάποια στιγμή να βγαίνουμε και να λέμε κάτι μαζί.

Εκεί, λοιπόν, δημιουργήθηκε η ανάγκη να γραφτεί ένα τραγούδι, με το οποίο να συναντηθούμε. Εντάξει, τι άλλο θα μπορούσε να είναι κοινό στοιχείο, το οποίο να μπορούν να συναντηθούν δύο άνθρωποι, 26 ο Γιώργος τότε, 28 εγώ χρονών, εκτός από τη γειτονιά τους, την κοινή τους γειτονιά; Το σημείο αναφοράς».

Στο πλατό του The Voice ο Γιώργος Καπουτζίδης θα βρίσκεται μαζί με τον Γιώργο Λιανό, ο οποίος επιστρέφει φέτος στην παρουσίαση του μουσικού talent show που ξεκινάει επίσημα γυρίσματα στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.