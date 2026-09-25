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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρχές να εστιάζουν τις έρευνές τους στη μέθη που έγινε στον τραγουδιστή και τις ουσίες που του χορηγήθηκαν.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, στο γραφείο του ανακριτή βρέθηκε την Πέμπτη η νοσηλεύτρια, που ανέφερε πως στον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε μέθη. Παράλληλα, σημείωσε ότι όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε καταρρεύσει, χάσει τις αισθήσεις του και δεν ανταποκρινόταν σε κάποιες από τις ουσίες τις οποίες του χορηγήθηκαν, ήταν αυτή που κάλεσε αναισθησιολόγο γνωστού ιδιωτικού θεραπευτηρίου προκειμένου να λάβει οδηγίες ζητώντας βοήθεια.

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Επίσης, αναφέρθηκε στις κινήσεις και τις πράξεις που έκανε η γιατρός που έκανε την θεραπεία αμέσως μετά, μιλώντας με τους εργαζομένους της κλινικής. Φέρεται να τους έχει τηλεφωνήσει και να τους έχει ζητήσει στην ουσία να τηρήσουν κοινή γραμμή. Η νοσηλεύτρια ανέφερε συγκεκριμένα ότι προτού η ίδια δώσει προανακριτικά κατάθεση στους αστυνομικούς, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την κατηγορουμένη και προφυλακισμένη γιατρό, προκειμένου, όπως είπε, να της ζητηθεί να τηρήσει κοινή γραμμή.

«Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή.

Η ίδια περιέγραψε ακόμη ότι όταν το μεσημέρι έπιασε βάρδια, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρικό κρεβάτι και είχε ξεκινήσει τη θεραπεία, την ώρα που ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός βρισκόταν ξαπλωμένος στον καναπέ, ακριβώς στο διπλανό δωμάτιο.

Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να επιβεβαιώσουν τι ακριβώς χορηγήθηκε στον ασθενή. Αναλυτικότερα, στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να χορηγήθηκε μιδαζολάμη για τη μέθη και στη συνέχεια anexate ως αντίδοτο, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες που κάνουν λόγο για την ουσία προποφόλη. Μετά τη χορήγηση των ουσιών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, έγινε το τηλεφώνημα όπου αναφέρθηκε νοσηλεύτρια, σε αναισθησιολόγο γνωστού ιδιωτικού θεραπευτηρίου, προκειμένου να δοθούν οδηγίες.

Σημαντικό κομμάτι της υπόθεσης φαίνονται να είναι τα δύο τηλεφωνήματα της νοσηλεύτριας: Η ίδια είπε ότι το πρώτο έγινε λίγο μετά τις 16.00, μετά από αίτημα της γιατρού, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη. Όπως ανέφερε, επικοινώνησε με αναισθησιολόγο που της είπε ότι δεν υπάρχει αντίδοτο. Το δεύτερο αφορούσε στον απινιδωτή, καθώς η συσκευή φέρεται να μη λειτουργούσε και ζητήθηκαν οδηγίες για τη χρήση του.

Μεταξύ άλλων, η μάρτυρας είπε ότι η κατάσταση στο ιατρείο άλλαξε κατά τις 16.00 και ότι μέχρι τότε τα πράγματα ήταν εντάξει. Ακόμη, υπογράμμισε ότι η μέθη δεν ήταν μέρος της συνήθους διαδικασίας, ενώ υποστήριξε ότι της ζητήθηκε να αναφέρει διαφορετική ώρα άφιξης του τραγουδιστή.





