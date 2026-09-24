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«Δεν ξέρει καν τι είναι η πλασμαφαίρεση, μάλιστα την ώρα που αυτή γινόταν εκείνος κοιμόταν. Είναι εκτός χώρου, δεν δήλωσε ποτέ γιατρός. Απλά μια γιατρός σύστησε έναν υπνοθεραπευτή» είπε στο ΕΡΤnews ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση Μαζωνάκη.

Τα μηνύματα που φέρεται να είχε ανταλλάξει με τους γιατρούς της οδού Καρνεάδου ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος κατέθεσε στον ανακριτή για την υπόθεση, δεν βρίσκονται στη δικογραφία, σημείωσε ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας.

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Όπως ανέφερε ο δικηγόρος, «και να ενταχθούν στη δικογραφία αυτά τα μηνύματα, από μόνα τους δεν μπορούν -κατά τη νομική μου άποψη- να αλλάξουν την ιδιότητά του, δεν μπορεί δηλαδή να γίνει από μάρτυρας, κατηγορούμενος».

Ο κ. Γλύκας τόνισε ότι ο πελάτης του, εμφανίστηκε αυτοβούλως στον ανακριτή τρεις ώρες μετά την απόφαση της προφυλάκισης των δύο γιατρών και ενώ δεν είχε ακόμα ταυτοποιηθεί ο αποδέκτης του μηνύματος με τη φωτογραφία του τραγουδιστή την οποία είχε στείλει η γιατρός μέσα από το ιατρείο.

«Η άποψή μου είναι ότι επ’ ουδενί αυτά τα μηνύματα δεν δημιουργούν ηθική αυτουργία σε αδίκημα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Γιατί ο ηθικός αυτουργός είναι εκείνος που έχει την πατρότητα της απόφασης. Και προς Θεού, δεν μπορώ να φανταστώ πώς ένας αθώος που απλά ρωτάει “τι ώρα θα έρθει o Μαζωνάκης στο γραφείο μου” να μετατραπεί σε ηθικό αυτουργό», πρόσθεσε.