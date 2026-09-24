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Η λιανική τιμή στη φέτα αναμένεται να αυξηθεί έως και κατά 2 ευρώ το κιλό εντός των επόμενων δύο μηνών, προέβλεψε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, o πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΕΔΟΦ), Μιχάλης Σαράντης.

Όπως εξήγησε, η αναμενόμενη ανατίμηση συνδέεται με τη σημαντική μείωση της παραγωγής πρόβειου γάλακτος, εξαιτίας των απωλειών στο ζωικό κεφάλαιο από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, αλλά και με την αυξημένη ζήτηση για την πρώτη ύλη.

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Ο κ. Σαράντης είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Μάρτιο για τον κίνδυνο μείωσης της φετινής παραγωγής φέτας έως και κατά 20.000 τόνους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΔΟΦ, η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει οδηγήσει μέσα σε περίπου δύο χρόνια στη θανάτωση σχεδόν 500.000 ζώων, κατά κύριο λόγο προβάτων. Η μείωση του ζωικού κεφαλαίου είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί κατά περίπου 80.000 τόνους η παραγωγή γάλακτος. Η απώλεια αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής φέτας κατά περίπου 20.000 τόνους. Από τους σχεδόν 140.000 τόνους ετησίως, η παραγωγή ενδέχεται να υποχωρήσει κοντά στους 120.000 τόνους. Αντίστοιχες εκτιμήσεις για απώλειες 60.000 έως 80.000 τόνων γάλακτος και 15.000 έως 20.000 τόνων φέτας είχαν διατυπωθεί από τον ίδιο και τους προηγούμενους μήνες.

Παράλληλα, η αύξηση των εξαγωγών κατά περίπου 6% με 7%, αν και θετική για το ελληνικό προϊόν, περιορίζει περαιτέρω τα διαθέσιμα αποθέματα. Όπως ανέφερε, περίπου το 75% της ελληνικής παραγωγής φέτας εξάγεται, ενώ το 25% κατευθύνεται στην εγχώρια αγορά.

Ο κ. Σαράντης ανέφερε ότι, εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης για πρόβειο γάλα, οι παραγωγοί ζητούν φέτος αυξημένες τιμές κατά 15 έως 25 λεπτά το κιλό σε σύγκριση με πέρυσι.

«Αυτό σημαίνει ότι η φέτα μπορεί να επιβαρυνθεί, μόνο από την πρώτη ύλη, κατά 1 έως 1,5 ευρώ το κιλό στο κόστος παραγωγής», σημείωσε. Στη λιανική αγορά, η αύξηση μπορεί να είναι μεγαλύτερη και να προσεγγίσει τα 2 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το αν πρόκειται για συσκευασμένη ή χύμα φέτα, την εταιρεία και την ποιότητα του προϊόντος.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν μπορεί να προβλέψει την εμπορική πολιτική που θα ακολουθήσουν τα σουπερμάρκετ και οι τυροκομικές επιχειρήσεις.

Οι ανατιμήσεις αναμένεται να φανούν στην αγορά σε περίπου δύο μήνες. Όπως εξήγησε, οι νέες τιμές του γάλακτος έχουν αρχίσει ήδη να εφαρμόζονται, αλλά απαιτείται το διάστημα της ωρίμανσης της φέτας προτού το προϊόν διατεθεί στην κατανάλωση.

Παρά τη μειωμένη παραγωγή, ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ διαβεβαίωσε ότι δεν αναμένεται να παρουσιαστεί πρόβλημα επάρκειας στην ελληνική αγορά. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, να υπάρξουν μειωμένες παραδόσεις στο εξωτερικό λόγω της περιορισμένης διαθέσιμης ποσότητας.