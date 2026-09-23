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Εικόνες από δραστηριότητες μετεκπαίδευσης εφέδρων στο πλαίσιο της Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Οι δραστηριότητες άρχισαν στις 21 Σεπτεμβρίου και διαρκούν ως τις 26 του μήνα, λαμβάνοντας χώρα σε Αυλώνα, Λιτόχωρο και Νάουσα.

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Στο μεταξύ, αίσθηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η αποστολή χιλιάδων Ειδικών Φύλλων Πορείας (ΕΦΠ) σε εφέδρους που είναι σε εξέλιξη για επικαιροποίηση επιστρατευτικής κατάστασης στο ευρύτερο πλαίσιο αναπροσαρμογής/ μεταρρύθμισης στην εφεδρεία- με στρατιωτικές πηγές να υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται για διαδικασία επιστράτευσης ή κινητοποίησης.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται, πρόκειται για μια διαδικασία επικαιροποίησης της επιστρατευτικής κατάστασής τους, η οποία πραγματοποιείται λόγω των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από το νόμο για τους εφέδρους, καθώς και αλλαγών στους τόπους διαμονής τους, για προσωπικούς/ επαγγελματικούς λόγους. Σημειώνεται πως, αντίθετα με το παρελθόν, αυτή τη φορά χρησιμοποιείται ευρέως το Gov.gr, ενώ ως τώρα αποστέλλονταν μέσω ΕΛΤΑ.

Ένας «στρατός των πολιτών», με συγκρότηση επαρκώς εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης εφεδρείας 150.000 ενεργών εφέδρων ως το 2030 είναι ο στόχος της ριζικής αναδιαμόρφωσης του συστήματος της εφεδρείας. Κομβικός πλέον είναι ο ρόλος των ΚΕΜΕΦ (Κέντρων Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας) όπου θα καλούνται για μετεκπαίδευση οι έφεδροι που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, μακριά από τις μονάδες όπου έχουν τοποθετηθεί επιστρατευτικά.