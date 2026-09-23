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Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2026 στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού στα ΓΕΛ της χώρας που είχαν αντίστοιχους υποψηφίους.

Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Παιδείας, οι καταστάσεις που αναρτώνται στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

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Όλοι οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Επίσης οι βαθμολογίες θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο, σε όσους το είχαν αιτηθεί.