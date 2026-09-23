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Στα 9,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2025 οι δαπάνες για τη σίτιση των εθνοφρουρών στην Κύπρο, μα το 69% αυτών λέει ότι κάποιες φορές ή καθημερινά καταφεύγει σε προϊόντα του ΚΨΜ, το 41% επιλέγει να σιτίζεται με φαγητό εκτός στρατοπέδου και το 74% προτιμά να μην καταναλώσει το γεύμα στη μονάδα πριν την έξοδο από το στρατόπεδο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Philenews, μόλις 8% των οπλιτών της Εθνικής Φρουράς δηλώνει ότι οι ανάγκες σίτισής του καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό ενώ σχεδόν 7 στους 10 (67%) θεωρούν ότι η κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών είναι μέτρια ή καθόλου ικανοποιητική.

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Οι πιο πάνω διαπιστώσεις καταγράφονται σε Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία εξέτασε «κατά πόσον η σίτιση των οπλιτών είναι επαρκής και ασφαλής και επιτυγχάνεται η ορθολογική διαχείριση των δημοσίων πόρων». Πάντως, όπως υποδεικνύεται, αν δεν περιλαμβάνονταν στη σίτιση κάποιες κονσέρβες και άλλα υλικά τα οποία συστηματικά καταλήγουν στον κάλαθο, θα εξοικονομούνταν περίπου 10.000 ευρώ εβδομαδιαίως, δηλαδή 520.000 ευρώ ετησίως.

Ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει επίσης πως σε ορισμένες περιπτώσεις παραγγέλλονταν ποσότητες φαγητού έως και 42% μεγαλύτερες από τις πραγματικές ανάγκες, ενώ το ζεστό φαγητό παραλαμβανόταν συστηματικά σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα επιτρεπτά όρια.

Στους καλάθους καταλήγει ποσοστό μεταξύ 5-25% (μέσος όρος 15%) των έτοιμων μερίδων φαγητού, 2-30% (μέσος όρος 12%) των έτοιμων κατεψυγμένων μερίδων φαγητού και 0-15% (μέσος όρος 7%) του φαγητού των μαγειρείων της Εθνικής Φρουράς.

Ως προς το βαθμό ικανοποίησης των οπλιτών, ανά γεύμα, το 34% χαρακτηρίζουν τον βαθμό ικανοποίησής τους από τη σίτιση που τους παρέχεται ως μέτριο, το 35% ως αρκετό ή υψηλό και το 31% ως χαμηλό.

Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, η γενική εικόνα υποδηλώνει ότι η σίτιση λειτουργεί επαρκώς, αφού το 69% των οπλιτών χαρακτηρίζουν τον βαθμό ικανοποίησής τους από μέτριο και άνω, ωστόσο το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό ύψους 31% εκφράζει χαμηλό βαθμό ικανοποίησης καταδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.