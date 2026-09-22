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Ανησυχία επικρατεί στον Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής εξαιτίας άγριου ζώου (πιθανότατα λύκου) που έχει καταγραφεί να κινείται κοντά στην παραλία, τη μαρίνα και καταστήματα.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, άγριο ζώο έχει καταγραφεί και σε σημεία με ανθρώπινη παρουσία, με ιδιοκτήτη μπιτς μπαρ να λέει πως είχε δει το βράδυ λύκο ανάμεσα σε ξαπλώστρες, ενώ άγριο ζώο είχε μπει την περασμένη εβδομάδα στο κατάστημά του. Επίσης έχουν αναφερθεί εξαφανίσεις γατών.

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Υπενθυμίζεται ότι προ ολίγων ημερών είχαν αναφερθεί επιθέσεις σε ένα δίχρονο αγόρι και έναν 46χρονο Σέρβο τουρίστα. Σημειώνεται πως έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η παρουσία λύκου στην περιοχή.