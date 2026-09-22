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Σημαντική θεωρεί τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» το 60% των ερωτηθέντων, στο πλαίσιο δημοσκόπησης της ALCO για τον Alpha, τη στιγμή που το 51% εκφράζει ανησυχία για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.

Αναλυτικότερα, «πολύ» σημαντική κρίνει τη συμφωνία για το σύστημα αεράμυνας το 20% και «αρκετά» το 40%. Όσον αφορά στο ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου, το 51% ανησυχεί, το 41% όχι και 8% είναι στο «ΔΓ/ΔΑ».

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αξιολογείται ως ο πιο επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Άδωνι Γεωργιάδη να ακολουθούν, τόσο γενικά στους ψηφοφόρους, όσο και στους ψηφοφόρους της ΝΔ.