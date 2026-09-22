Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 70χρονος στην περιοχή του Πόρου, στο Ηράκλειο.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Cretalive, o εκλιπών, ο οποίος ζούσε μόνος του, είχε να δώσει σημεία ζωής εδώ και μέρες.
Φίλος του ανησύχησε και το απόγευμα της Τρίτης θέλησε να πάει στην κατοικία του να δει τι συμβαίνει. Κανείς δεν του άνοιγε, ενώ στην ατμόσφαιρα αναδυόταν μία άσχημη μυρωδιά, όπως αποδείχθηκε από τη σήψη του άψυχου σώματος.
Με τη συνδρομή κλειδαρά η πόρτα άνοιξε και ο 70χρονος βρέθηκε νεκρός. Η σορός μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.