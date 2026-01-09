Καναδή, την οποία δεν έχει αναζητήσει κανείς και είναι άγνωστο αν έχει συγγενείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είναι, σύμφωνα με κρητικά ΜΜΕ, η 55χρονη που βρέθηκε νεκρή και σε προχωρημένη σήψη σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του patris, η πρώτη αυτοψία έδειξε ότι η 55χρονη έχασε τη ζωή της πριν από έναν με δύο μήνες, με τις αρχές να αναφέρουν πως όλα τα ενδεχόμενα είναι υπό διερεύνηση αν και αυτό της εγκληματικής ενέργειας φαίνεται να απομακρύνεται.

Η γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, περιφερόταν εκεί, δεν είχε μόνιμο τόπο κατοικίας και δεν είχε ποτέ ενοχλήσει με τη συμπεριφορά της. Δεν είχε μιλήσει κάποιος μαζί της, δεν την έχει αναζητήσει κανείς και είναι άγνωστο εάν έχει συγγενείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το Cretalive το πτώμα βρήκε σε παλιό οίκημα στην οδό Ντεντηδάκηδων περαστικός που ειδοποίησε την αστυνομία. Δεν είχε δηλωθεί εξαφάνιση, ενώ η εκλιπούσα δεν είχε ποινικό παρελθόν.

Με πληροφορίες από Cretalive, Πατρίς