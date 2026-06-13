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Δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή το 18 μηνών κοριτσάκι, οι γιατρί του ΠΑΓΝΗ, παρά τις προσπάθειες επί 45 ολόκληρα λεπτά.

Το βρέφος, Ρομά στην καταγωγή, διακομίστηκε στο νοσοκομείο από τον παππού καθώς τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά. Από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24ωρα νωρίτερα το παιδί είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Όμως, η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

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Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretalive.gr, ο 45χρονος παππούς του, που το φρόντιζε καθώς οι γονείς του μωρού εργάζονται εκτός Κρήτης, μετέφερε το εγγόνι του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Συνελήφθη ο παππούς του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί είχε σηπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία, το βρέφος έκανε επεισόδιο καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

Οι γιατροί, αμέσως, άρχισαν να τού κάνουν ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, όμως, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.

Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε.