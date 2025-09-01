Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία στη Ροδιά Ηρακλείου ο εντοπισμός της σορού νεκρού 60χρονου δίπλα σε τρακτέρ σε χωράφι της περιοχής.
Η σορός βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, και, σύμφωνα με δημοσιεύματα ΜΜΕ της Κρήτης, ο άνδρας είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες και τον αναζητούσαν οι οικείοι του. Όπως προαναφέρθηκε, η σορός βρέθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά σε γεωργικό μηχάνημα, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η τελευταία φορά που ο άνδρας είχε θεαθεί ζωντανός ήταν στα μέσα Αυγούστου, φορώντας τα ίδια ρούχα με τα οποία βρέθηκε. Το τελευταίο τηλεφώνημα που δέχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε στις 16 Αυγούστου.