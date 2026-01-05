Στη σύλληψη μιας 58χρονης γυναίκας που έβαλε φωτιά στο σπίτι της και προσπάθησε να κάψει δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, η 58χρονη σε κατάσταση έντασης φέρεται να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα που διαμένει στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Αφού προκάλεσε τη φωτιά στο διαμέρισμα, που όμως κατασβέστηκε με ίδια μέσα, βγήκε από το σπίτι και επιχειρώντας να βάλει εκ νέου φωτιά, προκάλεσε φθορές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργούν αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ