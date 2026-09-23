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Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί, κατά τις 7.50, στο κέντρο της Καλαμάτας, στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού, προς την οδό Ξενοφώντος.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ΕΡΤnews, άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα. Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η ταυτότητα του ατόμου που φέρεται να πυροβόλησε.

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Νεαρή γυναίκα έχει κληθεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας για να δώσει πληροφορίες, αν και δεν έχει διευκρινιστεί εάν συνδέεται με το περιστατικό. Δεν έχει αναφερθεί σύλληψη.