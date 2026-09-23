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«Προκαλεί εντύπωση πως μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία καταγγελία για το ζήτημα της πλασμαφαίρεσης στον ιατρικό σύλλογο», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, τονίζοντας πως το μηχάνημα, όπου έκανε «θεραπεία» ο Γιώργος Μαζωνάκης και πέθανε, δηλώθηκε με ύπουλο τρόπο.

«Είναι προφανές πως ήταν μια παράνομη διαδικασία την οποία εκτελούσε ένα στεγαζόμενο ιατρείο ενός παθολόγου και μιας ανειδίκευτης γιατρού. Σε κάθε περίπτωση, από οποιοδήποτε έλεγχο και από ό,τι ξέρω, καμία καταγγελία για αυτούς δεν υπήρχε ούτε στην αστυνομία, ούτε στην ΕΑΔ», συνέχισε ο κ. Πατούλης.

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Ερωτηθείς για τις δύο καταγγελίες κατά της γιατρού που είχαν γίνει στο παρελθόν, ο κ. Πατούλης απάντησε πως η μια «είναι καταγγελία για μια παράνομη γνωμάτευση, η οποία πήρε τον δρόμο τον οποίο παίρνουν για τα πειθαρχικά όργανα 28.000 γιατροί. Το διοικητικό συμβούλιο έστειλε την καταγγελία αυτή στα πειθαρχικά όργανα, τα οποία είναι ανεξάρτητα όργανα του ιατρικού συλλόγου. Αυτό δεν είναι όμως καταγγελία για τη λειτουργία του ιατρείου».

Για τη δεύτερη καταγγελία είπε πως πρόκειται για μια προφορική αναφορά «ενός συναδέλφου γιατρού στον αρμόδιο των διαδικασιών ελέγχου των επιτροπών». Όπως σημείωσε, το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου έγινε έλεγχος το 2025 και είχαν γίνει επίσης έλεγχοι το 2013, που δόθηκε η άδεια λειτουργίας του ιατρείου καθώς και το 2014.

Για τον τελευταίο έλεγχο είπε πως ήταν αιφνιδιαστικός και οι ελεγκτές χτύπησαν το κουδούνι και τους άνοιξαν μετά από 5-10 λεπτά και περίμεναν στο σαλόνι γιατί ο γιατρός εξέταζε (ασθενή). Το τι έχει γίνει μέσα σε 5-10 λεπτά εδώ δεν μπορώ να το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έκρυψαν τα μηχανήματα.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, «από το ιατρείο τον Ιούλιο του 2026 κατέθεσαν ένα αίτημα στο οποίο μπροστά έγραφε αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας». «Προφανώς ήταν ψέματα, εξαπάτηση. Σε αυτό λοιπόν το μηχάνημα υπήρχαν κάποια έγγραφα. Η κοπέλα που παρέλαβε τον αριθμό μητρώου το έβαλε στον φάκελο του συγκεκριμένου ιατρείου. Στις 4 Σεπτεμβρίου ήρθε η προϊσταμένη των ελέγχων μετά από άδεια και η οποία βλέποντας το τιμολόγιο, είδε το ‘’ινουσφαίριση’’, που φαινόταν σαν να είναι τίτλος της εταιρείας, με μια τιμή 29.000 ευρώ. Η προϊσταμένη κατάλαβε ότι δεν ήταν εξάρτημα αλλά μηχάνημα και είπε πως θα πάμε για έλεγχο τις επόμενες ημέρες. Έδωσε εντολή να πάει επιτροπή τις επόμενες μέρες αλλά μας πρόλαβε το λυπηρό με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη», είπε.

Ερωτηθείς για το γεγονός πως οι γιατροί διαφήμιζαν στο διαδίκτυο πως κάνουν ινουσφαίριση, από το 2023, ο κ. Πατούλης απάντησε πως «στην περίπτωση αυτή δεν θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα καταρχάς πώς μπήκε; Υπήρχε ένας έλεγχος από τον ΕΟΦ όταν μπαίνει ένα μηχάνημα. Εμείς δεν έχουμε υπηρεσία για να βλέπουμε όλα τα ιατρεία, χωρίς να υπάρχει καταγγελία».

«Σε αυτό το ιατρείο γινόντουσαν αυτές οι διαδικασίες και κανείς δεν είχε πάθει τίποτα; Κανείς δεν κατήγγειλε τίποτα;», συνέχισε. Οι υπηρεσίες, όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης εξαπατήθηκαν από τους κατηγορούμενους. «Το μηχάνημα δεν εγκρίθηκε ποτέ. Και ο τρόπος που το δήλωσαν έγινε με εξαπάτηση», τόνισε.

Σε ερώτηση εάν θεωρεί πως ο ίδιος έχει ευθύνη για όσα συνέβησαν ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, απάντησε πως «εμείς δώσαμε απαντήσεις. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να φωτιστεί από τις Αρχές και να τεθούν με σαφήνεια ερωτήματα όπως γιατί δεν τους καταγγείλανε».

Ακόμη, ο κ. Πατούλης είπε πως και οι πολίτες θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι. «Εμείς δεν μπορούμε να ανοίξουμε όλες τις πόρτες. Θα πρέπει να γίνουν καταγγελίες».