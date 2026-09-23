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Παραδείγματα και διευκρινίσεις όσον αφορά στις αυξήσεις στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου έδωσε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης.

Όπως σημείωσε, γύρω στις 20 Νοεμβρίου «κλειδώνει» το πλαίσιο για την αύξηση στις συντάξεις, την οποία χαρακτήρισε πολύ μεγάλη. Όσον αφορά στο επίδομα των 400 ευρώ ετησίως, διευκρίνισε πως αφορά στο σύνολο των 2,2 εκατ. δικαιούχων όχι άνω των 65, μα των 60 ετών.

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Όπως τόνισε, τα 400 ευρώ είναι ετήσιο επίδομα, ενώ οι μηνιαίες αυξήσεις που πέρυσι ήταν 2,4% φέτος, αναμένονται από την 1η Ιανουαρίου του 2027. «Μιλάμε για 270.000 επιπλέον συνταξιούχους άνω των 60 ετών και συνολικά 2,2 εκατομμύρια. Επίσης περίπου στις 20 Νοέμβρη θα ξέρουμε πόση θα είναι η αύξηση ενώ συμπεριλαμβάνονται και 260.000 συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά η οποία δεν θα παρακρατείται», είπε ο κ. Καραγκούνης δίνοντας τα παρακάτω παραδείγματα:

Καθαρή σύνταξη 823: όφελος 608

με σύνταξη 1086: όφελος 684 ευρώ

με σύνταξη 1476: όφελος 774

Ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε πως οι συνταξιούχοι έχουν πρόβλημα γι αυτό ενισχύεται το εισόδημά τους, προσθέτοντας πως «δεν κάνουμε πλειστηριασμό υποσχέσεων και δεν μιλάμε για 13η σύνταξη».

Σχετικά με τις εκκρεμείς συντάξεις ο Υφυπουργός ανέφερε ότι είναι πλέον κάτω από 13.000 οι κύριες ενώ ο χρόνος απονομής έχει μειωθεί από τις 500 στις 40 ημέρες. Η ψηφιοποίηση του ΚΕΑΟ δίνει εικόνα για κάθε ασφαλισμένο και επιτρέπει συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, τόνισε.