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Στα οικονομικότερα και μικρότερα ακίνητα εντοπίζεται η μεγαλύτερη πίεση στην ελληνική αγορά κατοικίας, καθώς η ζήτηση υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, με την αναντιστοιχία να είναι ιδιαίτερα έντονη στην ενοικίαση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, για ενοίκια κάτω των 600 ευρώ, καταγράφονται 21,1 leads (εκδηλώσεις ενδιαφέροντος) και 281,7 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, ενώ στα ενοίκια άνω των 1.500 ευρώ η πίεση υποχωρεί έως και 42 φορές.

Οι αναζητήσεις αποτυπώνουν το γενικό ενδιαφέρον των χρηστών για ακίνητα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα leads δείχνουν ένα επόμενο, πιο ουσιαστικό βήμα: την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκεκριμένο ακίνητο μέσω επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη ή τον μεσίτη.

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Τα στοιχεία προκύπτουν από την πιο εκτενή και λεπτομερή έως σήμερα ανάλυση του Spitogatos για τη σχέση προσφοράς και ζήτησης στην ελληνική αγορά κατοικίας, η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2026.

Αξιοποιώντας τον μεγάλο όγκο αναζητήσεων και τα περισσότερα από 650.000 ακίνητα της πλατφόρμας, η ανάλυση συγκρίνει τα μοναδικά διαθέσιμα ακίνητα κάθε περιοχής με τη ζήτηση που συγκεντρώνουν. Η ζήτηση μετρήθηκε σε δύο επίπεδα: τις μοναδικές αναζητήσεις οι οποίες αποτυπώνουν το ευρύτερο ενδιαφέρον, και τα μοναδικά leads, τα οποία δείχνουν πιο άμεση πρόθεση. Έτσι, για πρώτη φορά, γίνεται δυνατό να προσεγγιστεί το κενό ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση σε διαφορετικές περιοχές και εύρη τιμών.

Η εικόνα σε όλη την Ελλάδα

Για κάθε διαθέσιμο ακίνητο προς ενοικίαση σε όλη τη χώρα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 2,41 μοναδικά leads και 23,38 μοναδικές αναζητήσεις, έναντι 0,79 leads και 11,68 αναζητήσεων στην πώληση. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η πίεση στην αγορά κατοικίας δεν εμφανίζεται τόσο έντονη όσο στην ενοικίαση. Όταν όμως τα δεδομένα αναλύονται ανά περιοχή και εύρος τιμής, η αναντιστοιχία γίνεται σαφώς πιο εμφανής και στις δύο αγορές, με τη μεγαλύτερη πίεση να συγκεντρώνεται στα οικονομικότερα και μικρότερα ακίνητα.

Ενοικίαση: η πίεση ανά περιοχή

Στην Αττική, τα Βόρεια Προάστια ξεχωρίζουν με 21,1 leads και 281,7 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο στα ενοίκια κάτω των 600 ευρώ, ενώ στα ενοίκια άνω των 1.500 ευρώ η πίεση υποχωρεί έως και 42 φορές. Στην περιοχή Αθήνα – Κέντρο, στα ενοίκια έως 600 ευρώ καταγράφονται 3,9 leads και 20,8 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, έναντι 0,6 leads και 4,3 αναζητήσεων στα ενοίκια άνω των 1.500 ευρώ. Σε επίπεδο γειτονιών, η Ελευσίνα, το Μαρούσι, το Ηράκλειο, η Παλλήνη και το Χαλάνδρι συγκαταλέγονται στις περιοχές με την εντονότερη πίεση στα φθηνά ενοίκια.

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Παρόμοιες τάσεις καταγράφονται και στην υπόλοιπη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται εκτός κέντρου, με το Υπόλοιπο Νομού να συγκεντρώνει 5,9 leads και 123,2 αναζητήσεις ανά ακίνητο στα ενοίκια κάτω των 600 ευρώ και γειτονιές όπως ο Εχέδωρος, ο ‘Αγιος Αθανάσιος και το Ωραιόκαστρο να ξεχωρίζουν. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου η πίεση στα φθηνά ενοίκια είναι έως 7 φορές μεγαλύτερη από τα ακριβά, τα Δωδεκάνησα καταγράφουν 22,4 leads και 196,4 αναζητήσεις ανά ακίνητο, ενώ στις περιοχές με την υψηλότερη πίεση συνυπάρχουν νησιωτικοί προορισμοί, όπως η Ζάκυνθος, η Ρόδος και η Πάρος, με επαρχιακά κέντρα, όπως η Θήβα, η Αλεξάνδρεια και το Αγρίνιο.

Αγορά κατοικίας: ισχυρό ενδιαφέρον, δυσκολία στην υλοποίηση

Αντίστοιχο αλλά ηπιότερο μοτίβο εμφανίζεται και στην πώληση, όπου η ζήτηση συγκεντρώνεται στα ακίνητα έως 250.000 ευρώ, ενώ στις υψηλότερες τιμές άνω των 550.000 ευρώ καταγράφεται χαμηλότερη ένταση ζήτησης σε σχέση με το διαθέσιμο απόθεμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη απόκλιση ανάμεσα σε αναζητήσεις και leads, η οποία μπορεί να υποδηλώνει έντονο ενδιαφέρον αλλά δυσκολία των ενδιαφερομένων να προχωρήσουν λόγω και του επιπέδου των τιμών. Στην κατηγορία έως 250.000 ευρώ, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας καταγράφουν 1,7 leads αλλά 22,6 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, στο Υπόλοιπο Νομού Θεσσαλονίκης οι αναζητήσεις φτάνουν τις 27,9 ανά ακίνητο, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα τα Δωδεκάνησα ξεχωρίζουν σε leads (3,6) και οι Σποράδες σε αναζητήσεις (91,4) ανά ακίνητο. Σε επίπεδο γειτονιών, η Νέα Πέραμος, η Ελευσίνα, το Παλαιό Ψυχικό, η Λυκόβρυση και το Χαλάνδρι ξεχωρίζουν στην Αττική, και η Πάργα, η Ικαρία, η Κως και η Λήμνος στην περιφέρεια.

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Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Δημήτρης Τσατίρης, COO του Spitogatos, ανέφερε: «Για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε με τέτοια λεπτομέρεια, σε επίπεδο περιοχής, γειτονιάς και εύρους τιμής, πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης: κυρίως εκεί όπου το ενδιαφέρον για πιο προσιτή κατοικία συναντά περιορισμένο διαθέσιμο απόθεμα. Δύο βασικοί άξονες που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση αυτής της ισορροπίας είναι η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος κατοικιών και η μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η ακριβέστερη κατανόηση του πού βρίσκεται η πίεση είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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